Футбол
Усэйн Болт завершил карьеру футболистаМосковский Комсомолец 13:46
Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт объявил о завершении футбольной карьеры. "Это было здорово", - цитирует ямайского спортсмена Goal.com.
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Я не хочу сказать, что не справился с поставленной задачей, но думаю, что не сделал все так, как должен был. Я извлек урок и чему-то научился. Это был интересный опыт.
— Усэйн Болт, ямайский легкоатлетНТВ 12:33
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