Футбол

Усэйн Болт завершил карьеру футболистаМосковский Комсомолец 13:46

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт объявил о завершении футбольной карьеры. "Это было здорово", - цитирует ямайского спортсмена Goal.com.
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Усэйн Болт
Я не хочу сказать, что не справился с поставленной задачей, но думаю, что не сделал все так, как должен был. Я извлек урок и чему-то научился. Это был интересный опыт.
— Усэйн Болт, ямайский легкоатлетНТВ 12:33

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Усэйн Болт объявил о завершении футбольной карьеры

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Ямайский легкоатлет
Ямайский легкоатлет, специализировался в беге на короткие дистанции, восьмикратный олимпийский чемпион и 17-кратный чемпион мира. За время выступлений установил 8 мировых рекордов. На текущий момент - обладатель мировых рекордов в беге на 100 - 9,58 с; и 200 метров - 19,19 с, а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки - 36,84 с.
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