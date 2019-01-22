Футбол
Усэйн Болт завершил карьеру футболистаРоссийская газета 12:41
Прославленный легкоатлет из Ямайки 32-летний Усэйн Болт решил завершить едва начавшуюся карьеру футболиста.
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Я не хочу сказать, что не справился с поставленной задачей, но думаю, что не сделал все так, как должен был. Я извлек урок и чему-то научился. Это был интересный опыт.
— Усэйн Болт, ямайский легкоатлетНТВ 12:33
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