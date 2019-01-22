Футбол

Усэйн Болт завершил карьеру футболистаРоссийская газета 12:41

Прославленный легкоатлет из Ямайки 32-летний Усэйн Болт решил завершить едва начавшуюся карьеру футболиста.
Читать в источнике
Усэйн Болт
Я не хочу сказать, что не справился с поставленной задачей, но думаю, что не сделал все так, как должен был. Я извлек урок и чему-то научился. Это был интересный опыт.
— Усэйн Болт, ямайский легкоатлетНТВ 12:33

Подробнее о событии

Усэйн Болт завершил футбольную карьеру

ТАСС12:15

Усэйн Болт завершил футбольную карьеру

Матч ТВ12:41

Усэйн Болт завершил футбольную карьеру

Спорт-Экспресс12:29

Усэйн Болт объявил о завершении футбольной карьеры

РИА Новости12:50

Болт больше не намерен пытаться стать профессиональным футболистом

Sport24.ru11:32

Болт — о футбольной карьере: это было весело, пока не кончилось

Чемпионат11:12

Болт завершил карьеру в футболе

Sports.ru12:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 17:43, Ашберн
Футбол

«Локомотив» обыграл «Зенит» в Кубке «Матч Премьер»

Обновлено в 13:50
Футбол

«Монако» с Головиным вылетел из Кубка Франции

"Монако" дома уступил "Мецу" в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу.
Обновлено в 17:06
Футбол

Леонид Слуцкий: «АЗ постарается взять у „Витесса“ реванш в Кубке»

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Голландии против АЗ.
Обновлено вчера в 12:17
Футбол

Роналду приговорен к условному сроку и штрафу в €19 млн

Обновлено в 06:06
Футбол

«Кардифф Сити» отменил все тренировки из-за ситуации с Салой

Руководство "Кардифф Сити" отменило все тренировки футболистов команды во вторник после известий о том, что пропал самолет, на котором должен был прилететь аргентинский новичок клуба Эмилиано Сала, сообщается на официальном сайте валлийской команды английской премьер-лиги.
Обновлено в 11:11
Футбол

Хоуард объявил о завершении карьеры по окончанию сезона-2019

Голкипер клуба МЛС «Колорадо» Тим Хоуард объявил об уходе из спорта в конце сезона-2019.
Обновлено в 14:03
Футбол

Корея и Катар вышли в ¼ финала Кубка Азии

Сборная Кореи обыграла команду Бахрейна в 1/8 финала Кубка Азии.
Обновлено в 13:02
Футбол

«Краснодар» уступил «Базелю» в товарищеском матче

Обновлено в 08:50
Футбол

Семак: тому, кто выставил письмо Кокорина, должно быть стыдно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал скандал вокруг письма Александра Кокорина, в котором футболист назвал людей «стадом баранов».
Обновлено в 15:28
Футбол

«ПСЖ» может купить Гризманна или Бензема в случае ухода Мбаппе

Парижане могут попробовать купить кого-то из форвардов, если Килиан Мбаппе уйдет в «Реал», сообщает AS.
Обновлено в 09:55
Футбол

Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА

Обновлено в 05:18
Футбол

Защитник «Ростова» Вилюш получил разрыв крестообразных связок

Отмечается, что Вилюш получил разрыв крестообразных связок коленного сустава. Предположительно, он пропустит от четырех до шести месяцев.
Обновлено в 06:58
Футбол

«Тоттенхэм» из-за травмы лишился Деле Алли до начала марта

Алли получил травму в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (2:1) 20 января.
Обновлено в 12:44
Футбол

Кокорина обследуют после жалоб на больное колено

Обновлено в 07:44
Футбол

«Фиорентина» и «Эмполи» обменялись вратарями

«Фиорентина» и «Эмполи» совершили обмен вратарями на правах аренды.
Обновлено в 09:10
ещё по теме
Усэйн Болт
Ямайский легкоатлет
Ямайский легкоатлет, специализировался в беге на короткие дистанции, восьмикратный олимпийский чемпион и 17-кратный чемпион мира. За время выступлений установил 8 мировых рекордов. На текущий момент - обладатель мировых рекордов в беге на 100 - 9,58 с; и 200 метров - 19,19 с, а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки - 36,84 с.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное