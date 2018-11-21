Футбол

Усэйн Болт может перейти в «Дорадос» Марадоны
Sports.ru
06:57

Известный ямайский бегун Усэйн Болт может начать профессиональную футбольную карьеру в Мексике. В нем заинтересован клуб «Дорадос» из второго дивизиона, где роль главного тренера фактически исполняет Диего Марадона.
Sports.ru06:57

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Болт может стать игроком команды Марадоны

Советский спорт06:29

Усэйн Болт может продолжить карьеру в клубе Диего Марадоны

Матч ТВ05:18

Болт может перейти в клуб Марадоны

Газета.Ru04:51

Болт может подписать контракт с «Дорадосом», который тренирует Марадона

Чемпионат04:33

Болт может продолжить карьеру в команде Марадоны

Sport24.ru04:08

Усэйн Болт может перейти в «Дорадос» Марадоны

Sports.ru06:57

Болт может перейти в команду Марадоны

Спорт-Экспресс03:36
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
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Усэйн Болт
Ямайский легкоатлет
Ямайский легкоатлет, специализировался в беге на короткие дистанции, восьмикратный олимпийский чемпион и 17-кратный чемпион мира. За время выступлений установил 8 мировых рекордов. На текущий момент - обладатель мировых рекордов в беге на 100 - 9,58 с; и 200 метров - 19,19 с, а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки - 36,84 с.
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