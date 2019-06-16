Уругвай в большинстве разгромил Эквадор на Кубке АмерикиСоветский спорт вчера в 23:56

Сборная Уругвая крупно победила Эквадор (4:0) в матче первого тура группового этапа Кубка Америки на стадионе Минейрао в Белу-Оризонти. Голы на счету полузащитника Николаса Лодейро, а также форвардов Эдинсона Кавани и Луиса Суареса. Еще один гол защитник Артуро Мина забил в свои ворота.

Уругвай в большинстве разгромил Эквадор на Кубке Америки

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