Футбол
Уругвай в большинстве разгромил Эквадор на Кубке АмерикиСоветский спорт вчера в 23:56
Сборная Уругвая крупно победила Эквадор (4:0) в матче первого тура группового этапа Кубка Америки на стадионе Минейрао в Белу-Оризонти. Голы на счету полузащитника Николаса Лодейро, а также форвардов Эдинсона Кавани и Луиса Суареса. Еще один гол защитник Артуро Мина забил в свои ворота.
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Уругвай — Эквадор. Прогноз (к. 2.23) на тоталы в матче Кубка Америки 17 июня 2019 года
LiveSport.ru15 июня в 06:52
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