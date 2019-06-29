Футбол
Уругвай сыграет с Перу в четвертьфинале Кубка АмерикиНева Спорт 28 июня в 22:00
В рамках четвертьфинального матча Кубка Америки 2019 года сегодня, 29 июня, между собой сыграют сборные Уругвая и Перу. Матч пройдет в городе Сальвадор на арене «Фонте-Нова». Начало матча в 22:00 по московскому времени.
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Уругвай — Перу. Прямая трансляция, смотреть онлайн. Кубок Америки. 1/4 финала
Sport24.ruвчера в 13:29
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