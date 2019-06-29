Футбол

Уругвай и Перу начали четвертьфинал Кубка АмерикиНева Спорт 15:00

Сборные Уругвая и Перу начали встречу в рамках четвертьфинала Кубка Америки по футболу. Матч проходит в городе Сальвадор на арене «Фонте-Нова». Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте Nevasport.
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Уругвай и Перу начали четвертьфинал Кубка Америки

Нева Спорт15:00

Букмекеры: Суарес и компания легко пройдут перуанский барьер в четвертьфинале Кубка Америки

ODDS.ruвчера в 01:01

Кубок Америки 2019. 1/4 финала. Уругвай - Перу

Матч ТВ14:41

Уругвай — Перу. Прямая трансляция, смотреть онлайн. Кубок Америки. 1/4 финала

Sport24.ru13:29

Уругвай – Перу: прогноз Жорди Гратакоса на матч 1/4 финала Кубка Америки

Чемпионат12:00

Футбол, Кубок Америки, четвертьфинал, Уругвай - Перу, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru14:28

Кубок Америки-2019. 1/4 финала. Видеотрансляция. Уругвай с Суаресом и Кавани играет с Перу

Sports.ru27 июня в 08:00
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Политика

Путин поручил иркутским властям встретиться с пострадавшими от паводка

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Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом

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Samsung Galaxy A50 получил ночной режим и съёмку видео Super Slow-mo

Обновлено в 05:42
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 15:51
Политика

Президент Кипра получил перелом бедра

Президент Кипра Никос Анастасиадис в субботу утром в результате несчастного случая получил перелом правого бедра, ему сделали операцию, сообщило Бюро печати и информации.
Обновлено в 16:07
Армия и оружие

Названы характеристики новой баллистической ракеты «Сармат»

Разработчики инновационной баллистической ракеты «Сармат» рассказали о ее тактико-технических возможностях, передает РИА Новости.
Обновлено 27 июня в 18:42
Авто

УАЗ показал забытую версию «Буханки»

Одной из самых необычных и интересных идей специалисты Ульяновского автозавода признали экспериментальную версию 11-местного микроавтобуса «Десна» от сотрудников предприятия ООО «ЧЗСА» (Черниговский завод специального автотранспорта).
Обновлено в 08:40
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено в 14:52
Здоровье

Семеро курян отравились грибами

Случаи отравления зарегистрированы и в этом сезоне - за медицинской помощью обратились семеро курян.
Обновлено в 11:03
Политика

Путин и Абэ обсудят мирный договор

Обновлено в 06:11
Происшествия

В Петербурге возле ИКМО задержали нескольких кандидатов в муниципалы

В субботу, 29 июня, стало известно, что в Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты Полину Костылёву и Фёдора Горожанко.
Обновлено в 14:36
Космос

Ученые объяснили природу «инопланетных» сообщений из космоса

Международная группа астрофизиков впервые описала и объяснила неизученное космическое явление, которое долгое время воспринималось как послания внеземных цивилизаций.
Обновлено в 14:11
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Футбол

«Тоттенхэм» предложил Эриксена «Реалу»

«Тоттенхэм Хотспур» готов продать полузащитника Кристиана Эриксена в мадридский «Реал», сообщает Marca.
Обновлено в 12:18
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

Обновлено в 08:05
Происшествия

В Лос-Анджелесе расстреляли известного рэпера

Множественные огнестрельные ранения получил известный американский рэпер Slim 400 на улице в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 11:57
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Игры

WSJ: Sony с PlayStation 5 делает ставку на дорогие блокбастеры

WSJ отмечает, что политика Sony в отношении независимых разработчиков заметно изменилась.
Обновлено в 07:54
Политика

В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы

Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено в 11:30
Общество

Уровень воды в Тулуне медленно снижается

В Иркутской области уровень воды в пострадавшем от паводка городе Тулун понизился на 10 сантиметров — до 13,38 метра.
Обновлено в 16:16
Общество

Москва установила температурный антирекорд

Обновлено в 13:45
Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта

Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено вчера в 04:22
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева гуляет по Риму с сыном и невесткой

Лариса Гузеева уже показала поклонникам три фотографии, сделанные во время прогулок по Риму и на двух из них она позирует с женой своего сына.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес

Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг

Выдающаяся советская и российская актриса Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Политика

Элтон Джон прокомментировал слова Путина о ЛГБТ-сообществе

Ранее музыкант раскритиковал решение российского прокатчика фильма "Рокетмен" удалить из картины все сцены интимной близости между мужчинами и употребления наркотиков Британский певец и композитор Элтон Джон прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, не согласившись с его словами о либеральных ценностях и людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:54
Шоу-бизнес

65-летняя Любовь Успенская заявила о желании родить ребенка

Известная исполнительница русского шансона 65-летняя певица Любовь Успенская шокировала подписчиков своего блога в Instagram заявлением о желании продолжать рожать детей.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Стрельба произошла в новосибирском торговом центре

Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено в 14:16
Музыка

Губерниев открыл Ural Music Night для элиты

Вечер открыл спортивный ведущий Дмитрий Губерниев. Звездой вечера стал вице-мэр по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов.
Обновлено вчера в 12:06
Экономика

Японские компании купили долю в «Арктик СПГ-2»

Японские корпорации Mitsui и JOGMEC приобрели у НОВАТЭК десять процентов доли участия в проекте "Арктик СПГ-2".
Обновлено в 13:48
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