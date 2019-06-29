Уругвай и Перу начали четвертьфинал Кубка АмерикиНева Спорт вчера в 15:00

Сборные Уругвая и Перу начали встречу в рамках четвертьфинала Кубка Америки по футболу. Матч проходит в городе Сальвадор на арене «Фонте-Нова». Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте Nevasport.

Футбол «Краснодар» сыграет с «Ростовом» в рамках Кубка Париматч Премьер Футбольный клуб «Краснодар» проведет матч с «Ростовом» в рамках товарищеского турнира — Кубок Париматч Премьер.

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Политика Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия Европейских игр Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где планирует посетит закрытие II Европейских игр.

Футбол Суарес расплакался после поражения Уругвая в Кубке Америки Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес не сдержал слез после поражения команды от перуанцев в четвертьфинале Кубка Америки.

Общество Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.

Общество Власти Алма-Аты разрешили политический митинг с 36-й попытки Власти казахстанской Алма-Аты одобрили тридцать шестое прошение о проведении митинга, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Шоу-бизнес Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.

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