Футбол

Уругвай сыграет с Перу в четвертьфинале Кубка АмерикиНева Спорт вчера в 22:00

В рамках четвертьфинального матча Кубка Америки 2019 года сегодня, 29 июня, между собой сыграют сборные Уругвая и Перу. Матч пройдет в городе Сальвадор на арене «Фонте-Нова». Начало матча в 22:00 по московскому времени.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Уругвай и Перу начали четвертьфинал Кубка Америки

Нева Спорт15:00

Кубок Америки 2019. 1/4 финала. Уругвай - Перу

Матч ТВ14:41

Уругвай – Перу: прогноз на четвертьфинал Кубка Америки 2019. Перуанцы лишние

Legalbetвчера в 07:51

Уругвай — Перу. Прямая трансляция, смотреть онлайн. Кубок Америки. 1/4 финала

Sport24.ru13:29

Уругвай – Перу: прогноз Жорди Гратакоса на матч 1/4 финала Кубка Америки

Чемпионат12:00

Форлан сделал прогноз на матч Уругвай - Перу

Евро-футбол.рувчера в 11:26

Футбол, Кубок Америки, четвертьфинал, Уругвай - Перу, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru14:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:44, Вашингтон
Футбол

Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии

Обновлено в 17:37
Армия и оружие

Франция передаст Украине 20 патрульных катеров

Франция передаст Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства в Facebook.
Обновлено в 16:35
Автоспорт

Стартовала квалификация на Гран-при Австрии

На гран-при Австрии началась квалификация. Россиянин Даниил Квят из «Торро Росо» в третьей практики свободных заездов стал десятым.
Обновлено в 09:00
Политика

Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий паводка

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствия наводнения в Иркутской области, ее возглавит вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 16:47
Армия и оружие

В Воронеже состоялся выпуск Военно-воздушной академии

В центре Воронежа в субботу, 29 июня, прошла оржественная церемония выпуска офицеров Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».
Обновлено в 14:15
Армия и оружие

Подтвердились данные о массовой расправе боевиков над христианами в Мали

По сообщениям выживших очевидцев, перед самым рассветом к посёлку, где проживают представители этнической общности догонов (по вероисповеданию - преимущественно христиане западных деноминаций), прибыло около 50 вооружённых боевиков-исламистов.
Обновлено в 08:35
Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Авто

Кросс-купе Lada представили на рендерах

Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Авто

Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России

Чаще всего в стране продаются кроссоверы Lexus RX. Эта модель и стала самой популярной среди автомобилей премиум-класса в России.
Обновлено в 11:54
Футбол

Футболист «Ромы» перейдет в «Динамо»

Прошлый сезон Жерсон провел в "Фиорентине", где выступал на правах аренды, забив 3 гола в 36 матчах Серии А. Ранее спортивный директор "Динамо" высказался о новом контракте Евгеньева.
Обновлено в 13:14
Футбол

«Лидс» заинтересовался бывшим нападающим «Локомотива»

Эквадорский нападающий «Лацио» Фелипе Кайседо попал в сферу интересов английского «Лидса».
Обновлено в 15:00
Происшествия

Генерала Росгвардии проверяют из-за подозрений в езде в пьяном виде

Служебная проверка проводится в отношении заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина, задержанного во Владимирской области за езду в нетрезвом виде, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ведомства по региону.
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес

Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Темникова якобы находилась в отношениях с Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 17:31
Наука

В России представили новый отечественный самолет

Аэрогидродинамический институт имени Жуковского представил новый концепт гражданского самолёта увеличенной дальности и скорости.
Обновлено 26 июня в 01:39
Общество

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Обновлено в 18:02
Происшествия

Туристка искупалась в бассейне на испанском курорте и умерла

Жительница Великобритании, отправившаяся в свой отпуск на испанский курорт Коста Бланка, решила искупаться в бассейне.
Обновлено в 12:59
Энергетика

Цены на бензин после разморозки вырастут выше инфляции — эксперт

Опасаться резкого скачка цен на бензин в связи с решением правительства не продолжать заморозку цен на топливо не стоит, но тем не менее цены могут вырасти выше инфляции.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия

Застрявшую в лифте итальянку спасло вино

Обновлено в 14:47
Теннис

Маррей может сыграть с Сереной Уильямс в миксте на Уимблдоне

Обновлено в 12:43
Политика

Путин и Абэ обсудят мирный договор

Обновлено в 06:11
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Происшествия

Власти Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка

Обновлено в 18:25
Политика

Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ

Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.
Обновлено в 14:46
Здоровье

Когда сердце замирает: большинство инфарктов приходится на январь и май

Выяснилось, что чаще всего инфаркт миокарда поражал жителей Томска в январе и мае, реже всего — в ноябре.
Обновлено в 17:01
Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Политика

Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине

Обновлено в 11:10
Хоккей

«Оттава» заинтересована в Никите Зайцеве

"Оттава" заинтересована в российском защитнике "Торонто" Никите Зайцеве.
Обновлено в 16:05
Общество

В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе

Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 11:00
Политика

Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕ

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме.
Обновлено в 11:09
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено в 03:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Уругвай
Государство
Государство в юго-восточной части Южной Америки, на побережье Атлантического океана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Перу
Государство в Южной Америке
Государство в Южной Америке. Граничит на северо-западе с Эквадором, на севере - с Колумбией, на востоке - с Бразилией, на юго-востоке - с Боливией и Чили. На западе омывается Тихим океаном. Третья по площади страна Южной Америки.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное