Уругвай сыграет с Перу в четвертьфинале Кубка АмерикиНева Спорт вчера в 22:00

В рамках четвертьфинального матча Кубка Америки 2019 года сегодня, 29 июня, между собой сыграют сборные Уругвая и Перу. Матч пройдет в городе Сальвадор на арене «Фонте-Нова». Начало матча в 22:00 по московскому времени.

Уругвай сыграет с Перу в четвертьфинале Кубка Америки

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