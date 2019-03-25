Футбол
Уругвай разгромил Таиланд в финале международного турнираМатч ТВ 09:25
Сборная Уругвая уверенно переиграла команду Таиланда в товарищеском матче, который прошел в китайском Наньине. В этой встрече защитник Диего Годин стал рекордсменом сборной Уругвая по числу матчей.
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Энергетика
Украина предложила Венгрии воспользоваться своими газохранилищами
Компания «Укртрансгаз» предложила Венгрии воспользоваться украинскими хранилищами газа в следующем отопительном сезоне, заявили в пресс-службе компании, сообщило 25 марта информационное агентство «УНИАН».
Обновлено в 07:06
Политика
В Казахстане могут переименовать еще три города
В Казахстане могут переименовать в честь исторических личностей еще три города – Семей, Павлодар, Петропавловск.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»
В память о жертвах трагедии сюда, на оживленный участок проспекта Ленина, уже несколько дней несут живые цветы, воздушные шары и мягкие игрушки.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Подмосковье вынесен приговор убийцам женщины и ее сына
Следствием и судом было установлено, что летом 2014 года Грачев познакомился с 42-летней женщиной и выяснил, что она собирается продать дом с земельным участком в городском округе Домодедово и что кроме восьмилетнего сына у нее нет родственников.
Обновлено в 10:02
Общество
Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике
Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Экс-сотрудник СБУ рассказал, кто стоит за убийством Моторолы и Гиви
Позднее в министерстве госбезопасности ДНР заявили, что заказчиком убийства командиров донбасского ополчения Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) является начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Стали известны имена погибших в ДТП возле автовокзала Брянска
Стали известны имена погибших и пострадавших в ДТП возле автовокзала Брянска.
Обновлено в 10:40
Авто
Новые BMW X5 M и X6 M сфотографировали без камуфляжа
«Заряженные» кроссоверы в версии Competition сфотографированы на сборочном конвейере без камуфляжа.
Обновлено в 04:53
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Кировчанка оставила без присмотра пятерых детей в закрытой квартире
В ночь с четверга на пятницу по телефону 02 поступило сообщение о том, что в квартире на улице Монтажников в Кирове без присмотра взрослых находятся малолетние дети, [полицейскими] были обнаружены пятеро детей в возрасте от девяти месяцев до девяти лет, которые находились одни.
Обновлено в 05:17
Футбол
Экс-игрока «Ливерпуля» госпитализировали после нападения
Бывший игрок английского "Ливерпуля" и сборной Шотландии пошел в ресторан со своей супругой Хейли.
Обновлено в 04:43
Экономика
Медведев поддержал маркировку молочной продукции
Премьер дал устное поручение интегрировать ее с системой «Меркурий», которую бизнес прозвал «продуктовой ЕГАИС», говорят они.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева передали в суд
Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Политика
Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера
Президент США Дональд Трамп заявил, что выводы Минюста США по итогам "российского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллера полностью оправдывают его.
Обновлено в 05:40
Авто
BMW тестирует электрокары за Полярным кругом
Немецкий автопроизводитель выложил в сеть видеоролик испытаний своих электрических моделей iX3, i4 и iNEXT в шведском Арьеплуге.
Обновлено в 10:41
Общество
Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.
Обновлено в 03:44
Наука
Поздние скифы ушли из степей раньше, чем считалось
В Крыму поздние скифы занимали три региона – Предгорья, Юго-Западный Крым (горы) и Северо-Западный (степь).
Обновлено 22 марта в 00:49
Космос
В отсеке «Союза» обнаружили пыль от сверления
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" были обнаружены следы металлической пыли, появившейся в результате сверления.
Обновлено в 04:14
Авто
АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4
Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Российских звезд обвинили лицемерии на похоронах Началовой
После похорон Юлии Началовой разразился скандал. Представителей российского шоу-бизнеса обвинили в лицемерии.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Прикамье женщина устроила камеру пыток для своей 90-летней матери
В Прикамье дочь заперла свою престарелую мать в заваленной мусором квартире.В Соликамске местная жительница держит в заложницах собственную мать.
Обновлено в 07:50
Общество
Число безработных в России за неделю выросло на 0,4%
Численность безработных в России за неделю с 13 по 20 марта выросла на 0,4% — до 814,56 тыс. человек, сообщила пресс-служба Минтруда.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Бывший элистинский заключенный, которого душил сотрудник колонии, отсудил 50 тысяч рублей компенсации
Элистинский городской суд присудил бывшему заключенному Ахмеду Салиеву 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Обновлено в 09:51
Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Израиль начал стягивать войска к сектору Газа
Армия обороны Израиля начала переброску двух бригад к сектору Газа и объявила ограниченную мобилизацию резервистов после обстрела, устроенного палестинскими боевиками, в результате которого ракета попала в жилой дом и семь человек получили ранения, в том числе дети.
Обновлено в 05:43
Футбол
Бывший игрок «Рейнджерс»: «Джеррард и клуб унижали меня»
Нападающий Садик Умар, права на которого принадлежат «Роме», раскритиковал главного тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда за отношение к себе.
Обновлено в 07:13