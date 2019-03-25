Футбол
Уругвай разгромил Таиланд и выиграл China CupЧемпионат 17:15
В финальном матче China Cup сборная Уругвая разгромила национальную команду Таиланда со счётом 4:0 и стала обладателем трофея.
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Политика
Захарова предложила журналисту Закарии извиниться перед россиянами
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook посоветовала американскому журналисту Фариду Закарии, обвинившему в 2017 году Дональда Трампа в сговоре с Кремлем, принести свои извинения как самому Трампу, так и всем россиянам.
Обновлено в 19:50
Политика
В Раде увидели в России решение экономических проблем на Украине
Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с зарплатами, рабочими местами и покупательской способностью граждан.
Обновлено в 16:09
Общество
Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике
В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Теннис
Miami Open. Роджер Федерер добился победы в третьем круге
Швейцарский теннисист Роджер Федерер прошёл в 1/8 финала турнира в Майами, победив серба Филипа Крайиновича, - 7/5, 6/3.
Обновлено в 17:18
Политика
Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что киевские власти причастны к крушению малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 12:29
Политика
В США конгрессмены приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле
Палата представителей конгресса США приняла законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле.
Обновлено в 21:16
Политика
Центробанк проверит, как в России выполняются санкции против граждан и компаний Украины
Россия ввела санкции против Украины 1 ноября прошлого года.
Обновлено в 21:25
Авто
«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%
Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Китае поймали мужчину, застрелившего пять человек
Сотрудники полиции китайского автономного района Внутренняя Монголия задержали подозреваемого в убийстве пяти человек.
Обновлено в 07:33
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Политика
СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле
«США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 18:24
Экономика
Хакеры вскрыли новый проект британского МИД по информвойне с Россией
Министерство иностранных дел Великобритании планирует запуск нового проекта, целью которого является информационная борьба с Россией.
Обновлено в 17:15
Политика
Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена
Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила в пресс-релизе канадская правозащитная организация "Ради беженцев".
Обновлено в 18:14
Культура
Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста
Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 16:53
Политика
В Казахстане предложили переименовать еще три города
Городам Петропавловск, Павлодар и Семей предложено дать имена исторических личностей Представитель демократической партии Казахстана "Ак Жол" Казбек Иса предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей в честь великих деятелей казахского народа.
Обновлено в 04:50
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Политика
Мексика потребовала от Испании извинений за уничтожение индейцев
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Фелипе VI с требованием принести извинения коренным народам Америки за убийства, совершенные во время завоевания континента.
Обновлено в 18:18
Общество
Анатолий Романов оставил пост министра природных ресурсов Забайкалья
Как уточнили в пресс-службе, Романов ушёл в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 20:11
Общество
Барнаульцев заставляют сносить постройки из-за красных линий. Что делать и как этого избежать
Людей хотят заставить снести заборы, постройки и даже части домов, выходящие за пределы красных линий.
Обновлено в 20:50
Происшествия
Полиция в Югре проверит информацию о складе детского питания в морге
Сотрудники полиции в городе Югорск Ханты-Мансийского автономного округа проверяют информацию о том, что в помещениях местного морга хранится детское питание, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Пентагон испытал две противоракеты
В ходе испытаний были запущены две противоракеты, перехватывающие межконтинентальные баллистические ракеты.
Обновлено в 20:29
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие
Масштабные учения ВДВ стартовали в Крыму
В учениях примут участие десантно-штурмовые и артиллерийские полка седьмой гвардейской десантно-штурмовой горной дивизии.В них задействуют более 1,5 тысячи десантников, более 300 единиц боевой техники, а также самолеты военно-транспортной авиации, вертолеты армейской авиации и большие десантные корабли Черноморского флота.
Обновлено в 06:06
Общество
Россиянка вошла в шорт-лист фотоконкурса Sony World Photography Awards
Живущая в Италии выпускница московского Института культуры Карина Бикбулатова вошла в шорт-лист премии в профессиональной категории "Открытие" с серией фотографий "Две параллели".
Обновлено в 20:44
Культура
О группе Motley Crue снимут эпохальный байопик
Всего пару месяцев назад по всем кинотеатрам страны отгремело эпическое полотно о жизни и творчестве одного из ведущих музыкантов XX века, Фредди Меркьюри - «Богемская рапсодия», и вот на подходе новый байопик - на это раз о разбитном существовании и феноменальном взлете главных глэмеров планеты - лос-анджелесского квартета Motley Crue.
Обновлено в 18:05
Кино
В Китае из «Богемской рапсодии» вырезали все гомосексуальные сцены
Из ленты, которая рассказывает о музыкальной группе Queen и жизни её вокалиста Фредди Меркьюри, вырезали сцены и эпизоды, демонстрирующие нетрадиционные отношения.
Обновлено в 18:50
Политика
Болтон предостерег «враждебные страны» от вмешательства в Западном полушарии
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что страна не потерпит «вмешательства враждебных иностранных военных держав» в Западном полушарии.
Обновлено в 21:04
Здоровье
Ученые: любители острых блюд дольше живут
В ходе исследования ученые выяснили, что любители острого живут на 12-14 процентов дольше, чем те, кто не употребляют острую пищу.
Обновлено в 12:06