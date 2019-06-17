Футбол
Уругвай разгромил Эквадор в матче Кубка АмерикиРБК 20:10
Сборная Уругвая одержала победу над командой Эквадора в матче первого тура группового этапа Кубка Америки по футболу. Голы в ворота противников забили Николас Лодейро (на 6-й минуте), Эдинсон Кавани (на 33-ей) и Луис Суарес (на 44-ой).
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 20:47, Ашберн
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