Футбол
Уругвай разгромил Эквадор на Кубке АмерикиГазета.Ru 20:00
Сборная Уругвая успешно начала Кубок Америки в Бразилии, сообщает "Советский спорт". В своем первом матче турнира уругвайцы разгромили Эквадор со счетом 4:0. Примечательно, что уже три мяча были забиты в первом тайме.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 23:50, Вашингтон
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