Футбол

Уругвай разгромил Эквадор на Кубке АмерикиГазета.Ru вчера в 20:00

Сборная Уругвая успешно начала Кубок Америки в Бразилии, сообщает "Советский спорт". В своем первом матче турнира уругвайцы разгромили Эквадор со счетом 4:0. Примечательно, что уже три мяча были забиты в первом тайме.
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Кино

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Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
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В восточной провинции Китая Цзянсу на горе в городе Синьи совместная американо-китайская исследовательская группа обнаружила четыре окаменелых следа динозавра.
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Воздушно-космические силы России получили два новейших истребителя МиГ-35.
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