Футбол
Уругвай разгромил Эквадор на Кубке АмерикиГазета.Ru вчера в 20:00
Сборная Уругвая успешно начала Кубок Америки в Бразилии, сообщает "Советский спорт". В своем первом матче турнира уругвайцы разгромили Эквадор со счетом 4:0. Примечательно, что уже три мяча были забиты в первом тайме.
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Уругвай — Эквадор. Прогноз (к. 2.23) на тоталы в матче Кубка Америки 17 июня 2019 года
LiveSport.ru15 июня в 06:52
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