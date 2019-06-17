Уругвай разгромил Эквадор на Кубке АмерикиГазета.Ru вчера в 20:00

Сборная Уругвая успешно начала Кубок Америки в Бразилии, сообщает "Советский спорт". В своем первом матче турнира уругвайцы разгромили Эквадор со счетом 4:0. Примечательно, что уже три мяча были забиты в первом тайме.

Политика Гройсман «отправил на пенсию» партии Порошенко и Тимошенко Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, недавно возглавивший новую партию "Украинская стратегия", считает, что старые политические силы, в частности "Блок Петра Порошенко" и "Батькивщина" Юлии Тимошенко, должны уйти в историю.

Политика Польский журналист оценил высказывание Дуды о русских Польский журналист Томаш Залевский прокомментировал слова лидера страны Анджея Дуды, который ранее заявил, что поляки превосходят русских в смелости и «способны сражаться до конца независимо ни от чего».

Политика Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным Ранее сообщалось, что Мэй отказалась заниматься Brexit и захотела смотреть крикет.

Общество «Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве В Москве и области на 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Политика В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об установлении возможных лиц, причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.

Общество Кузбасским угольщикам вернули 25 млн зарплатного долга Прокурорская проверка выявила, что работникам ООО «Ровер» задолжали за март 15,6 миллиона, а за апрель — 13,6 миллиона рублей.

Происшествия Прыгали из кабинок: в Кузбассе «взбесилось» колесо обозрения Начался ливень, оно начало тормозить на самом верху, потом резко поехало, люди начали прыгать из кабинок друг на друга, к сожалению пришлось в этом поучаствовать.

Здоровье Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака В центре радиологии Минздрава отметили, что в России за 2018 год зафиксировано 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.

Политика Индонезия вернет США контейнеры с токсичными отходами Индонезия отправит обратно в США пять контейнеров с отходами, которые содержат токсичные вещества.

Происшествия Смертельное ДТП произошло в Ставропольском крае В Ставропольском крае в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.

Кино Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык» Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.

Наука В Китае обнаружены следы динозавра, которым 100 миллионов лет В восточной провинции Китая Цзянсу на горе в городе Синьи совместная американо-китайская исследовательская группа обнаружила четыре окаменелых следа динозавра.

Армия и оружие Экс-глава Генштаба Украины рассказал об атаке на батальон «Донбасс» Виктор Муженко, бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), недавно снятый со своего поста, впервые рассказал о том, как в 2014 году украинская авиация нанесла удар по запрещенному в РФ добровольческому батальону "Донбасс".

Экономика Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую фирму Россельхознадзор и Главное таможенное управление КНР в конце 2018 года подписали протокол о взаимных поставках молочной продукции между Россией и Китаем, первоначально китайская сторона одобрила только 10 российских молокозаводов, а уже в апреле этого года список российских производителей, имеющих право осуществлять поставки молочной продукции в Китай, был расширен до 33 компаний.

Общество Саудовская Аравия готова к войне, Албания погрузилась в хаос: Радио REGNUM Саудовская Аравия не хочет войны, но на вызов ответит;СМИ обнаружили в производстве самолетов F-35 китайский след;Албания углубилась в институциональный хаос;Зеленский в честь «освобождения» Мариуполя побегал по фонтану;Стоянка древнего человека под Владимиром погребена под свалкой.

Религия 17 июня православные отмечают День Святого Духа Сегодня, 17 июня, православные всего мира отмечают День Святого Духа, или Духов день.

Музыка Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с артистом Сергеем Лазаревым, который произошел на церемонии вручения премии «Муз-ТВ».

Происшествия В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист В Крыму на сборах погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев. 17-летний спортсмен пропал во время утренней пробежки.

Политика Два дома в Биаррице принадлежат семье Путина Один из домов принадлежит предполагаемому зятю Путина Кириллу Шамалову.

Хоккей Бывший арбитр КХЛ Черенков скончался на 53-м году жизни Бывший арбитр Континентальной хоккейной лиги Александр Черенков скончался на 53-м году жизни.

Единоборства Уайт: «Фергюсон может быть следующим для Нурмагомедова» Глава UFС Дэна Уайт не исключил, что американский боец ММА Тони Фергюсон может получить право на титульный бой.

Происшествия Проблемный самолет сел в Шереметьеве В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку "Боинг-737" компании "Аэрофлот", у которого во время полета дала сбой система кондиционирования.