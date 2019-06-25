Уругвай победил Чили в заключительном матче Кубка АмерикиНева Спорт 01:23

Сборная Уругвая по футболу одержала победу над командой Чили в заключительном матче Кубка Америки. Матч прошел в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и завершился со счетом 1:0 в пользу команды Уругвая. Победный гол на счету уругвайского форварда Эдинсона Кавани.

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