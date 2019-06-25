Футбол
Уругвай победил Чили на Кубке АмерикиСоветский спорт вчера в 23:33
Сборная Уругвая одержала победу над Чили (1:0) в матче третьего тура группового этапа Кубка Америки на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро. Единственный гол на 82-й минуте забил форвард Пари Сен-Жермен Эдинсон Кавани.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:14, Вашингтон
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