Футбол

Уругвай и Чили вышли в плей-офф Кубка АмерикиVprognoze.ru 02:32

Сборная Чили, в свою очередь, финишировала на втором месте, записав в свой актив после трех туров 6 очков, и также вышла в плей-офф турнира. Сборные Японии и Эквадора покидают турнир. В четвертьфинале Кубка Америки Уругвай сыграет с Перу, а Чили проведет матч с Колумбией.
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