Футбол

Уругвай обыграл Чили благодаря голу КаваниГазета.Ru 21:16

Сборная Уругвая обыграла команду Чили в матче третьего тура группового этапа Кубка Америки - 2019, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу Уругвая. Автором единственного забитого мяча стал Эдинсон Кавани.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Победный гол Кавани в видеообзоре матча Кубка Америки Чили — Уругвай

Sport24.ru22:03

Кубок Америки-2019: Уругвай сыграет с Чили, Япония встретится с Эквадором

ProstoProSport09:00

Уругвай обыграл Чили благодаря голу Кавани. Видео

Спорт-Экспресс22:02

Кавани стал лучшим игроком матча против Чили

Матч ТВ22:08

Уругвай обыграл Чили и вышел в плей-офф Кубка Америки

Чемпионат21:07

Футбол, Кубок Америки, Чили - Уругвай, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru18:13

Кубок Америки. Чили играет с Уругваем, Эквадор – с Японией

Sports.ru22 июня в 07:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 22:31, Вашингтон
Шоу-бизнес

Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери

Обновлено в 12:45
Происшествия

В центре Москвы преступник травит людей газировкой

В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Общество

Принятие «коммунальных сверхтарифов» откладывается

О проведении 25 июня заседания Горсовета неделю назад, после принятия решения о повышении до 53% предельного индекса повышения стоимости ЖКУ для населения, сообщил спикер Горсовета Олег Масюков.
Обновлено в 21:02
Общество

Baring Vostok доставит еду

Фонды инвестировали в торговую платформу основателя "Вкусвилла" У Baring Vostok и основателя "Вкусвилла" Андрея Кривенко появился новый совместный проект.
Обновлено в 18:00
Гаджеты

Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма

Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено вчера в 11:11
Экономика

Госслужбе указали на повышение

Правительство реформирует систему оплаты труда и найма чиновников Опубликованный вчера указ президента "Об основных направлениях развития госслужбы" требует от правительства в 2020 – 2021 годах изменить структуру зарплат чиновников, повысив в ней постоянную часть оклада.
Обновлено в 18:00
Общество

Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию

ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
Космос

Falcon Heavy выведет на орбиту более 20 спутников за один рейс

Обновлено в 20:19
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено в 18:38
Технологии

МТС впервые за 13 лет сменил логотип

Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
Обновлено в 17:45
Происшествия

Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына

Обновлено в 11:22
Политика

Путин продлил продовольственное эмбарго

Президент РФ Владимир Путин продлил еще на год продовольственное эмбарго.
Обновлено в 07:24
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Армия и оружие

Военная разведка США заявила о неготовности КНДР к денуклеаризации

Американская военная разведка располагает информацией о том, что Северная Корея не готова к денуклеаризации.
Обновлено в 19:37
Общество

В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Общество

ДНК свиньи в говяжьих сардельках обнаружил «Росконтроль»

ДНК свиньи обнаружили также в сардельках производителей "Рублевский", "Великолукский мясокомбинат", "Дым Дымыч / Сохраняя традиции", "Снежана" и "Мясницкий ряд".
Обновлено в 06:34
Общество

В Совфеде рассмотрят проблемы аэропортов без федерального статуса

Ассоциация «Аэропорт» гражданской авиации на неделе представит в Совете Федерации доклад, в котором содержатся данные об оснащении аэропортов без федерального статуса.
Обновлено в 19:40
Наука

Музыка помогает старшеклассникам лучше усваивать школьные дисциплины

Канадские специалисты выяснили, что старшеклассники, посещавшие с ранних лет уроки музыки, на экзаменах по естественным наукам, математике и английскому языку показывают лучшие результаты, чем их менее «музыкальные» сверстники.
Обновлено в 10:32
Политика

ПАСЕ проголосовала за возможность для возвращения России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 18:57
Наука

Комары чаще кусают чистых мужчин

Обновлено в 10:39
Космос

Корабль «Союз МС-11» отстыковался от МКС и возвращается на Землю

Космический корабль «Союз МС-11», на котором находятся участники длительной экспедиции 58/59 космонавт Олег Кононенко и астронавты NASA Энн Макклейн и Давид Сен-Жак, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и направляется к Земле.
Обновлено в 20:34
Происшествия

В Германии из-за двух бомб времен войны эвакуировали 2,5 тыс. человек

В немецком городе Гисен (земля Гессен) обнаружили два снаряда времен Второй мировой войны, в результате чего были эвакуированы 2,5 тыс. человек.
Обновлено в 20:15
Армия и оружие

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР

Обновлено в 15:59
Армия и оружие

Полиция Гондураса вторглась на территорию университета

Не менее трех студентов Национального автономного университета Гондураса получили в понедельник ранения в результате действий военной полиции, вторгшейся на территорию учебного заведения.
Обновлено в 21:48
Наука

В России создали новый анальгетик быстрого действия

В России создали анальгетик быстрого действия в виде назального спрея, передаёт газета «Известия» со ссылкой на начальника лаборатории нанокапсул и адресной доставки лекарственных средств Курчатовского института Татьяну Букрееву.
Обновлено в 22:04
Гаджеты

Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei

Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек

Обновлено в 09:30
Общество

Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian

Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию

Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook предложил переименовать Грузию в Сакартвело (дословно — «страна картвело», так называют страну сами грузины).
Обновлено в 15:43
Шоу-бизнес

Боня призналась, что с десяти лет грезила о Москве

Боня отметила, что у нее не было никакого страха перед Москвой, поскольку ее единственным желанием было - никогда не возвращаться в Краснокаменск.
Обновлено в 14:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Уругвай
Государство
Государство в юго-восточной части Южной Америки, на побережье Атлантического океана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное