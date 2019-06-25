Футбол
Уругвай обыграл Чили благодаря голу КаваниГазета.Ru 21:16
Сборная Уругвая обыграла команду Чили в матче третьего тура группового этапа Кубка Америки - 2019, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу Уругвая. Автором единственного забитого мяча стал Эдинсон Кавани.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 22:31, Вашингтон
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