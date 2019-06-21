Сборная Уругвая сыграла вничью с японцами в Кубке АмерикиМК-Спорт 02:20

Сборная Уругвая провела матч вничью против команды из Японии в рамках группового этапа Кубка Америки по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Сборная Уругвая сыграла вничью с японцами в Кубке Америки

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