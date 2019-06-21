Футбол
Сборная Уругвая сыграла вничью с японцами в Кубке АмерикиМК-Спорт 02:20
Сборная Уругвая провела матч вничью против команды из Японии в рамках группового этапа Кубка Америки по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2.
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Сборная Уругвая не смогла победить Японию на Кубке Америки, несмотря на гол Суареса
Sport24.ruвчера в 21:00
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 08:58, Вашингтон
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На алименты Собчак подавать не стала.
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Обновлено в 07:11
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Обновлено в 03:57
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АвтоВАЗ рассказал о причинах падения продаж Lada Xray
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Обновлено в 07:15
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