Футбол

Сборная Уругвая сыграла вничью с японцами в Кубке АмерикиМК-Спорт 02:20

Сборная Уругвая провела матч вничью против команды из Японии в рамках группового этапа Кубка Америки по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2.
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Уругвай спасся в матче с Японией. Пропустили два от игрока по фамилии Миеси

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Сборные Уругвая и Японии не выявили победителя на Кубке Америки

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Замглавы «Татнефти» по стратегическому развитию вошел в совет директоров компании

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По информации издания, стартовое предложение «Барселоны» составило €100 млн и полузащитник Филиппе Коутиньо.
Обновлено в 08:25
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Бесплатная еда стала поводом для похода на свидания для трети женщин

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Политика

На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Общество

Мать осужденной в США россиянки Осиповой пожаловалась на угрозы

Обновлено в 05:51
Происшествия

МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова

МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 08:01
Политика

Путин назвал трагедией президентство Зеленского

Обновлено вчера в 08:21
Футбол

«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные виды рака

Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Армия и оружие

NYT: Трамп отменил удар по Ирану в последний момент

Как отмечает издание, Трамп отменил удары по радиолокационным станциям и ракетным батареям Ирана из-за роста напряженности в течение дня.
Обновлено в 04:43
Авто

Модельный ряд Chevrolet NIVA будет расширен

В рамках третьего проекта будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Гарри и Меган выйдут из благотворительного фонда Уильяма и Кейт

По данным издания Daily Mail, Меган и Гарри хотят не просто догнать Уильяма и Кейт, но и обогнать.
Обновлено вчера в 11:21
Шоу-бизнес

Алиментов Собчак от Виторгана не дождется

На алименты Собчак подавать не стала.
Обновлено вчера в 09:29
Армия и оружие

В ДНР призвали мир осудить обстрелы района Донецка силовиками

Ранее управление Народной милиции ДНР и представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявляли, что украинские силовики в среду выпустили более 160 мин и снарядов по окраинам Донецка.
Обновлено в 08:12
Политика

Дело журналиста Ивана Голунова стало следствием войны силовиков

Напомним, журналиста "Медузы" Ивана Голунова обвинили в сбыте наркотиков, затем обвинения сняли. Выяснилось, что наркотики ему подбросили.
Обновлено в 08:03
Теннис

Медведев вышел в полуфинал турнира в Лондоне

Следующим соперником посеянного под четвертым номером Медведева станет победитель французской пары Николя Маю – Жиль Симон.
Обновлено в 08:28
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Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья

Обновлено в 08:30
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Даниил уже подарил своей маме троих внуков.
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Общество

Нижегородские выпускницы выбирают размер L

Обновлено в 03:57
Происшествия

В Подмосковье с помощью вертолетов тушат лесной пожар

Лесной пожар из Рязанской области перешел в Луховицкий район Московской области, в тушении принимают участие вертолеты Минобороны и 63 человека из разных ведомств, пожар взят под особый контроль, сообщает Рослесхоз.
Обновлено в 07:27
Здоровье

Диетолог дала рекомендации по правильному питанию

Дневной рацион жителя мегаполиса должен наполовину состоять из овощей, фруктов и ягод, поскольку высокий темп жизни большого города требует от горожан ответственного отношения к своему рациону питания.
Обновлено в 08:32
Авто

АвтоВАЗ рассказал о причинах падения продаж Lada Xray

По итогам мониторинга российского авторынка третий месяц подряд фиксируется падение спроса на модели Lada Xray и Xray Cross.
Обновлено в 05:32
Происшествия

В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у второклассников

Директор школы утверждает, что технически дактилоскопирования не производилось: «Красящего материала не было, а завуч показывала детям кисточку и лист бумаги и говорила, что они волшебные – покажут того, кто украл деньги».
Обновлено в 08:04
Экономика

Объем инвестиций в недвижимость России вырос на 23% во втором квартале

Во втором квартале 2019 года инвесторы вложили в российскую коммерческую и жилую недвижимость порядка 35 млрд руб. Это на 23% больше показателей за аналогичный период прошлого года (28 млрд руб.), говорится в исследовании международной консалтинговой компании CBRE (есть в редакции).
Обновлено в 04:48
Политика

Мэр Харькова утвердил решение Горсовета вернуть проспекту имя Жукова

Мэр Харькова Геннадий Кернес не побоялся мощного противодействия и угроз из Киева и подписал решение депутатов Харьковского горсовета о переименовании проспекта генерала Григоренко и возвращении ему прежнего имени – маршала Георгия Жукова.
Обновлено в 07:15
Энергетика

Нефть подорожала на 4% из-за роста напряженности между США и Ираном

Мировые цены на нефть резко взлетели вверх после того, как Иран сбил американский военный беспилотник, 20 июня передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 10:30
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