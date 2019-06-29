Уругвай и Перу начали четвертьфинал Кубка АмерикиНева Спорт 15:00

Сборные Уругвая и Перу начали встречу в рамках четвертьфинала Кубка Америки по футболу. Матч проходит в городе Сальвадор на арене «Фонте-Нова». Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте Nevasport.

Политика Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков Президент России Владимир Путин по итогам саммита "большой двадцатки" в Осаке сказал, что вопрос с освобождением украинских моряков будет решаться "спокойно, в рабочем режиме".

Политика Путин прибыл в Иркутскую область Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.

Игры Названы лучшие весенние игры Steam Компания Valve опубликовала список лучших новинок мая 2019 года в сервисе цифровой дистрибуции Steam .

Шоу-бизнес Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Кино «Звездные войны» продолжатся без Дейзи Ридли Персонажа Дейзи Ридли не будет в следующих частях франшизы "Звездные войны", сообщает Le Figaro.

Происшествия В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.

Политика Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕ Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме.

Экономика Вице-премьер подчеркнул, что надежность энергоснабжения – основа развития промышленности Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Козак посетил апатит-нефелиновую обогатительную фабрику «ФосАгро» в Мурманской области и провел рабочее совещание, ключевым вопросом которого стало надежное обеспечение электроэнергией крупных промышленных предприятий Мурманской области.

Происшествия Власти Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка Паводок привел к ущербу сети дорог регионального значения в Иркутской области, оцениваемому в 800 млн рублей.

Общество Medya Günlüğü (Турция): любовь русских к «донеру» (Medya Gunlugu) Не секрет, что донер популярен во многих европейских странах, прежде всего в Германии, но в Турции мало кто знает о «любви» русских к донеру.

Происшествия Застрявшую в лифте женщину спасло вино Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.

Общество Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.

Политика Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.

Футбол Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии Полузащитник Денис Глушаков, подписавший контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат», прибыл в расположение команды на сборе в Австрии.

Наука Инфракрасные камеры помогут суднам не столкнуться с косатками Учитывая разницу температуры косаток, которая заведомо отмечена в устройстве, ученые смогут без труда отследить передвижение морских млекопитающих, а вместе с тем и предотвратить столкновение с судами.

Политика Трамп разыграл саудовского принца на G20 Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана во время саммита G20 в Японии.

Общество Москвичи в полтора раза чаще заводят собак, чем кошек Пресс-служба Комитета ветеринарии города Москвы сообщила, что жители столицы предпочитают держать дома собак — лучшего друга человека выбирают в полтора раза чаще, нежели котов и кошек.

Энергетика Действие соглашений, призванных регулировать цены на топливо в РФ, заканчивается в июне Действие соглашений между властями и нефтекомпаниями по топливному рынку, которые регулировали в том числе цены, завершается в июне; эксперты считают, что при этом не возникает предпосылок для резкого роста цен на и их динамика останется в пределах инфляции.

Здоровье Установлен вызывающий бесплодие у женщин орган Исследователи установили орган, который может способствовать развитию бесплодия и онкологических заболеваний у женщин.

Политика Беглов сдал подписи для участия в выборах губернатора Петербурга Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 29 июня, сдал в госизбирком документы для регистрации кандидатом на выборы.