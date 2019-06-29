Футбол

Уругвай и Перу начали четвертьфинал Кубка АмерикиНева Спорт вчера в 15:00

Сборные Уругвая и Перу начали встречу в рамках четвертьфинала Кубка Америки по футболу. Матч проходит в городе Сальвадор на арене «Фонте-Нова». Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте Nevasport.
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