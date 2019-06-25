Футбол
Уругвай и Чили вышли в плей-офф Кубка АмерикиVprognoze.ru 02:32
Сборная Чили, в свою очередь, финишировала на втором месте, записав в свой актив после трех туров 6 очков, и также вышла в плей-офф турнира. Сборные Японии и Эквадора покидают турнир. В четвертьфинале Кубка Америки Уругвай сыграет с Перу, а Чили проведет матч с Колумбией.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:13, Вашингтон
Политика
ПАСЕ проголосовала за возвращение России
Во вторник, 25 июня, депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в ассамблее (118 проголосовали за, 62 — против, еще десять воздержались).
Обновлено вчера в 18:50
Общество
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Происшествия
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Политика
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Экономика
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В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили в эфире Первого канала рассказал об инициативе запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для российских туристов после решения Москвы приостановить авиасообщение с Тбилиси.
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Музыка
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Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
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Экономика
Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля
С 1 февраля 2020 года размер платы для грузоперевозчиков за использование федеральных дорог составит 2,20 руб./км, а с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб./км.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
ЛНР: ВСУ понесли потери в Донбассе
Обновлено вчера в 16:37
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Здоровье
Врач назвала внешние признаки онкологии
Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
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Интернет
Почтовый сервис Mail.ru откажется от паролей
Почтовый сервис Mail.ru вводит новые способы входа в почтовый ящик — через одноразовые коды, полученные по СМС или push-уведомление, в перспективе компания планирует полностью отказаться от пароля, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
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Экономика
Правительство выделило средства на общежития СФУ
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Обновлено в 01:34
Армия и оружие
Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца
Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия
В Московском уголовном розыске массово сократят начальников
В ближайшее время в ходе масштабной реорганизации в Московском уголовном розыске (МУР) могут сократить большинство сотрудников, занимающих руководящие должности.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Культура
Диана Гурцкая тяжело пережила смерть матери
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Обновлено в 02:00
Футбол
Влашич получил травму в матче за молодежную сборную Хорватии
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич травмировался в матче 3-го тура группового этапа молодежного чемпионата Европы с командой Англии.
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Соловьев назвал Доренко предателем
Телеведущий Владимир Соловьев назвал покойного главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко предателем.
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Политика
Трамп задумался о выходе из военного договора с Японией
Источники агентства Bloomberg сообщили, что Трамп в последнее время выражал недовольство положениями договора с Японией, которые считает несправедливыми по отношению к США.
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Космос
Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
Во время спуска пилотируемого корабля "Союз МС-11" с околоземной орбиты произошла нештатная ситуация.
Обновлено в 00:32
Наука
Комары чаще кусают чистых мужчин
Обновлено вчера в 10:39
Футбол
Бузова предложила работу Глушакову
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