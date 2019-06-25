Уругвай и Чили вышли в плей-офф Кубка АмерикиVprognoze.ru 02:32

Сборная Чили, в свою очередь, финишировала на втором месте, записав в свой актив после трех туров 6 очков, и также вышла в плей-офф турнира. Сборные Японии и Эквадора покидают турнир. В четвертьфинале Кубка Америки Уругвай сыграет с Перу, а Чили проведет матч с Колумбией.

Уругвай и Чили вышли в плей-офф Кубка Америки

Политика ПАСЕ проголосовала за возвращение России Во вторник, 25 июня, депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в ассамблее (118 проголосовали за, 62 — против, еще десять воздержались).

Общество Пензенская школьница набрала 100 баллов за ЕГЭ по обществознанию Выпускники школ Пензенской области узнали свои баллы за ЕГЭ по обществознанию.

Политика Косачев заявил о попытках облить Россию грязью в ПАСЕ Несмотря на положительный для России результат голосования членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), высказавшихся за возвращение нашей страны в состав Ассамблеи, оппоненты России все же вновь попытались облить ее грязью.

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в отравлении и ограблении людей Полицейские подтвердили задержание мужчины, подозреваемого в отравлении и последующем ограблении людей в центре Москвы.

Политика Киев ответил на условие РФ по транзиту газа Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.

Экономика Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

Политика В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили в эфире Первого канала рассказал об инициативе запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для российских туристов после решения Москвы приостановить авиасообщение с Тбилиси.

Музыка Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало» Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».

Экономика Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля С 1 февраля 2020 года размер платы для грузоперевозчиков за использование федеральных дорог составит 2,20 руб./км, а с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб./км.

Здоровье Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.

Здоровье Врач назвала внешние признаки онкологии Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.

Интернет Почтовый сервис Mail.ru откажется от паролей Почтовый сервис Mail.ru вводит новые способы входа в почтовый ящик — через одноразовые коды, полученные по СМС или push-уведомление, в перспективе компания планирует полностью отказаться от пароля, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.

Экономика Правительство выделило средства на общежития СФУ Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому правительство РФ предоставит 1,685 миллиарда рублей на строительство общежитий студенческого городка Сибирского федерального университета (СФУ), соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

Армия и оружие Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.

Происшествия В Московском уголовном розыске массово сократят начальников В ближайшее время в ходе масштабной реорганизации в Московском уголовном розыске (МУР) могут сократить большинство сотрудников, занимающих руководящие должности.

Происшествия Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".

Культура Диана Гурцкая тяжело пережила смерть матери Диана Гурцкая рассказала, что тяжело пережила смерть матери. Певица потеряла самого близкого человека на пике своей популярности.

Футбол Влашич получил травму в матче за молодежную сборную Хорватии Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич травмировался в матче 3-го тура группового этапа молодежного чемпионата Европы с командой Англии.

Политика Соловьев назвал Доренко предателем Телеведущий Владимир Соловьев назвал покойного главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко предателем.

Политика Трамп задумался о выходе из военного договора с Японией Источники агентства Bloomberg сообщили, что Трамп в последнее время выражал недовольство положениями договора с Японией, которые считает несправедливыми по отношению к США.