Уругвай и Чили шагнули в плей-офф Кубка АмерикиЕвро-футбол.ру 01:07

В рамках третьего тура группового раунда Кубка Америки прошли два поединка. Сборная Уругвая переиграла команду Чили со счетом 1:0. Единственный гол забил Кавани. В другом поединке прошедшей ночи Эквадор расписал мировую с Японией - 1:1. Забитыми мячами отметились Накацзима и Мена.

Уругвай и Чили шагнули в плей-офф Кубка Америки

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