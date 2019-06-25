Футбол
Уругвай и Чили шагнули в плей-офф Кубка АмерикиЕвро-футбол.ру 01:07
В рамках третьего тура группового раунда Кубка Америки прошли два поединка. Сборная Уругвая переиграла команду Чили со счетом 1:0. Единственный гол забил Кавани. В другом поединке прошедшей ночи Эквадор расписал мировую с Японией - 1:1. Забитыми мячами отметились Накацзима и Мена.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:38, Вашингтон
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