Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничествоРБК 08:36

Суд в Нью-Йорке приговорил к 12 годам уроженку России, гражданку Германии Анну Сорокину за крупное мошенничество, сообщает Guardian. В приговоре указано, что минимально ей придется отсидеть четыре года вне зависимости от амнистии.

Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничество

Космос Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".

Авто Появились первые рендеры универсала Toyota Camry Яркий и динамичный дизайн Toyota Camry последнего поколения, сделавший эту машину заметно более молодежной, позволил придать аналогичный облик и универсалу.

Происшествия В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".

Происшествия Названа причина задержания сотрудника Mash Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.

Политика Киев ответил на неявку России на трибунал по делу украинских моряков Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.

Экономика Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.

Общество Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".

Хоккей Около 80% билетов уже реализовано на матчи чемпионата мира по хоккею Около 80% билетов на матчи чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии уже проданы.

Шоу-бизнес Дана Борисова рассказала об отношениях с дочерью после скандала Дана Борисова развелась с бизнесменом Максимом Аксеновым практически сразу после возвращения телеведущей из реабилитационного центра в Таиланде.

Происшествия Сергей Доренко умер от разрыва аорты Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".

Игры State of Play показали в стриме трейлер игры Final Fantasy VII Square Enix показали трейлер нового ремейка Final Fantasy VII на стриме State of Play.

Шоу-бизнес Джордж Клуни отказал родившей Меган Маркл Последние месяцы беременности супруги принца Гарри, фанаты Меган Маркл оживленно обсуждали вопрос о том, кого герцогиня и ее муж выберут на роли крестных родителей своего наследника.

Финансы Госдолг Японии впервые в истории превысил $10 трлн Государственный долг Японии по состоянию на конец 2018 финансового года (31 марта 2019 года) составил почти 1103,4 трлн иен (более $10 трлн).

Общество На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.

Путешествия Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного путешествия Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного плавания на весельной лодке "АКРОС": российский путешественник добрался до "предвестников" мыса Горн - островов Диего-Рамирес, за которыми располагается сам мыс.

Общество Таиланд впервые с 2009 года разрешил экспорт слонов Совместным приказом министерства торговли и департамента национальных парков Таиланд в пятницу, впервые с 2009 года, узаконили экспорт из страны слонов и товаров, "связанных со слонами", сообщает интернет-версия газеты "Тхаи Рат".

Происшествия В Амурской области рухнул автомобильный мост Автомобильный мост обрушился в районе села Чембары Свободненского района Амурской области.

Происшествия В пригороде Севастополя неизвестные повредили воинский мемориал В Объединении крымских татар Севастопольского региона агентству пояснили, что в ночь на 9 мая в селе Орловка в пригороде Севастополя неизвестные повредили мемориал.

Политика В Раде потребовали отмены инаугурации Зеленского 19 мая Депутат Верховной рады Олег Куприенко настаивает на обязательном переносе официальной церемонии вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины.

Общество Объединяют усилия: герцоги Сассекские и Кембриджские будут работать вместе Королевская четверка снова в деле — герцоги Кембриджские и герцоги Сассекские анонсировали новый совместный проект.

Происшествия Число пострадавших от грозы в Москве увеличилось Двое человек госпитализированы. Ранее сообщалось о восьми пострадавших. Сильная гроза прошла в столичном регионе днем 9 мая.

Армия и оружие В Нигерии около 900 детей-солдат вернулись к мирной жизни В организации утверждают, что во время продолжающегося конфликта на северо-востоке Нигерии вооруженные негосударственных группы в период с 2013 по 2017 год завербовали более 3,5 тысяч детей.