Общество

Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничествоРБК 08:36

Суд в Нью-Йорке приговорил к 12 годам уроженку России, гражданку Германии Анну Сорокину за крупное мошенничество, сообщает Guardian. В приговоре указано, что минимально ей придется отсидеть четыре года вне зависимости от амнистии.
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Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничество

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