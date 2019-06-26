«Рубин» объявил об уходе ПантелееваКазанские ведомости вчера в 10:55

ФК «Рубин» на своем сайте объявил, что клуб расстался с полузащитником Владиславом Пантеелевым – «по обоюдному согласию сторон». В «Рубин» 22-летний Пантелеев пришел в декабре прошлого года, заключив контракт на 3,5 года. Результативными действиями за полгода в Казани Пантелеев не отметился.

Общество На Урале обнаружили унитаз в виде королевского трона В особняке, выставленном на продажу в Челябинской области, обнаружили унитаз в форме трона французских королей.

Политика Кремль сообщил детали встречи Трампа с Путиным Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трапма состоится в Японии 28 июня.

Происшествия Два человека получили ножевые ранения в массовой драке в Петербурге Два человека в среду получили ножевые ранения в результате массовой драки на Свердловской набережной в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленобласти.

Общество В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.

Политика Петр Толстой заявил о разрыве «санкционной цепи» Как подчеркнул Толстой, это, прежде всего, разрыв санкционной цепи, которую пытаются ковать вокруг России недоброжелатели.

Здоровье Минздрав Ростовской области назвал причины онкологических заболеваний В министерстве здравоохранения Ростовской области назвали основные причины онкологических заболеваний у жителей донского региона.

Экономика Хранение пенсий россиян ограничили в соблюдающих санкции банках Резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) теперь запрещено размещать в кредитных организациях, которые соблюдают антироссийские ограничительные меры в отношении российских компаний и отраслей.

Происшествия В Твери в ДТП легковушка врезалась в фуру, пострадали пять человек В Твери на проезжей части не смогли разъехаться несколько транспортных средств, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.

Общество В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области, где, по данным на утро четверга, из-за паводка было подтоплено свыше 700 жилых домов в шести населенных пунктах.

Авто Культовый Mitsubishi Lancer Evolution будет возрождён В основу одиннадцатого поколения полноприводного Lancer Evolution ляжет платформа CMF-C/D F4, разработанная в Renault-Nissan-Mitsubishi.

Экономика Высшее образование в России стало дороже Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.

Политика «Коммерсантъ» узнал о будущем назначении Евкурова заместителем Шойгу Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет должность заместителя министра обороны Сергея Шойгу.

Происшествия В ДТП в Челябинске пострадали шесть человек В Челябинске сегодня 27 июня около 3:10 на Бродокалмакском тракте (СНТ Учитель) ВАЗ-2112 столкнулся с автомобилем Toyota Avensis, в результате чего травмы получили шесть человек.

Общество Росконтроль проверил состав куриного паштета Эксперты Росконтроля проверили куриный паштет с полок магазинов. Ни один из пяти образцов продукта не был рекомендован к покупке.

Футбол Гол Алтидора через себя принёс победу США над Панамой Единственный гол забил ударом через себя нападающий «Торонто» Жози Алтидор на 66-й минуте встречи.

Политика Премьер Эстонии возмутился возвращением России права голоса в ПАСЕ Вслед за президентом Эстонии решение восстановить полномочия России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) осудил и глава эстонского правительства Юри Ратас.

Общество Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".

Политика Глава МИД Хорватии стала новым генсеком Совета Европы Министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич стала новым генеральным секретарем Совета Европы.

Экономика Закупка столичной мэрией софта Microsoft вызвала жалобы Закупка столичной мэрией софта Microsoft вызвала жалобы Российские разработчики софта пожаловались на закупку департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы офисных программ Microsoft почти на 100 млн руб. Они просят признать незаконным требование поставки конкретного ПО, тем более при наличии более дешевых отечественных аналогов.