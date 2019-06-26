Футбол
«Рубин» объявил об уходе ПантелееваКазанские ведомости вчера в 10:55
ФК «Рубин» на своем сайте объявил, что клуб расстался с полузащитником Владиславом Пантеелевым – «по обоюдному согласию сторон». В «Рубин» 22-летний Пантелеев пришел в декабре прошлого года, заключив контракт на 3,5 года. Результативными действиями за полгода в Казани Пантелеев не отметился.
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Общество
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Резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) теперь запрещено размещать в кредитных организациях, которые соблюдают антироссийские ограничительные меры в отношении российских компаний и отраслей.
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Общество
В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области, где, по данным на утро четверга, из-за паводка было подтоплено свыше 700 жилых домов в шести населенных пунктах.
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Обновлено вчера в 08:36
Армия и оружие
В ходе внезапной проверки боеготовности войска ЦВО приступили к контрольным занятиям
Войска ЦВО приступили к контрольным занятиям в рамках внезапной проверки боеготовности.
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Происшествия
В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму
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Авто
Культовый Mitsubishi Lancer Evolution будет возрождён
В основу одиннадцатого поколения полноприводного Lancer Evolution ляжет платформа CMF-C/D F4, разработанная в Renault-Nissan-Mitsubishi.
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Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
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Политика
«Коммерсантъ» узнал о будущем назначении Евкурова заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет должность заместителя министра обороны Сергея Шойгу.
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Общество
Росконтроль проверил состав куриного паштета
Эксперты Росконтроля проверили куриный паштет с полок магазинов. Ни один из пяти образцов продукта не был рекомендован к покупке.
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Гол Алтидора через себя принёс победу США над Панамой
Единственный гол забил ударом через себя нападающий «Торонто» Жози Алтидор на 66-й минуте встречи.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Премьер Эстонии возмутился возвращением России права голоса в ПАСЕ
Вслед за президентом Эстонии решение восстановить полномочия России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) осудил и глава эстонского правительства Юри Ратас.
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В США умер актер из сериала «Альф»
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Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
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Политика
Глава МИД Хорватии стала новым генсеком Совета Европы
Министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич стала новым генеральным секретарем Совета Европы.
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Балотелли тренируется с «Брешией»
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Закупка столичной мэрией софта Microsoft вызвала жалобы
Закупка столичной мэрией софта Microsoft вызвала жалобы Российские разработчики софта пожаловались на закупку департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы офисных программ Microsoft почти на 100 млн руб. Они просят признать незаконным требование поставки конкретного ПО, тем более при наличии более дешевых отечественных аналогов.
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С 1 сентября в российских школах появятся культурные нормативы
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Дана Борисова прокомментировала слухи об беременности
Телевизионная ведущая Дана Борисова прокомментировала недавние слухи о своей беременности.
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