Экономика
Урожай зерновых в России в 2018 году предварительно составил 110 млн т
Урожай зерновых в России в 2018 году предварительно составил 110 млн тТАСС06:04
Сохранение прогнозов Глава Минсельхоза подтвердил прогноз по экспорту зерна из России в этом сельхозгоду (июль 2018 - июнь 2019) на уровне 39 млн т. "По нашим оценкам, экспортный потенциал по зерновым культурам составит 39 млн т, из которых 34 млн - это будет пшеница", - сообщил министр.
ТАСС06:04
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Зерновые и зернобобовые культуры на сегодняшний день обмолочены на 100% площадей. Показатель 110 миллионов тонн при не совсем благоприятных погодных условиях на 11% больше, чем среднегодовые значения, зафиксированные в течение последних пяти лет.
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