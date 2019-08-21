Экономика

Уровень закредитованности жителей Кубани вырос до 24%РБК Краснодар 02:33

На жителей Кубани приходилось около 40% от всей суммы кредитов, предоставленных населению Южного федерального округа. В Краснодарском крае розничный кредитный портфель за год увеличился на 24%, составив 547 млрд рублей по данным на 1 июля текущего года.
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