Экономика
Уровень закредитованности семей Чувашии составляет 47%Правда ПФО 01:58
Как стало известно «Правде ПФО», уровень закредитованности семей Чувашии, согласно данным экспертов проекта ОНФ "За права заемщиков", составляет 47%. Иными словами, почти половину семейного дохода надо отдавать на погашение задолженности.
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