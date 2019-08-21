Экономика

Чувашия занимает третье место по количеству выданных кредитовЧебоксары 24 вчера в 08:14

В первом полугодии 2019 г. к лидерам антирейтинга добавилась Новосибирская область и Республика Мордовия.
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ОНФ: кредитная задолженность граждан выросла более чем на 20%

Банки.рувчера в 15:37

Эксперты ОНФ: Кредитная задолженность граждан с начала года выросла на 4,8% и составила 16,19 трлн рублей

Общероссийский Народный Фронтвчера в 05:30

Регион оказался во второй группе по тяжести кредитной нагрузки на жителей

Версия-Саратоввчера в 07:29

Бурятия вошла в топ-10 регионов России с наибольшим уровнем просроченной задолженности

Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 07:17

За год средний размер ипотечного кредита вырос на 350 тысяч рублей

Агентство Строительных Новостейвчера в 06:50

Саратовские семьи в среднем должны банкам более 200 тысяч рублей

Взгляд-инфовчера в 08:59

Уровень закредитованности семей не изменился с начала года, заявили в ОНФ

РИА Новостивчера в 04:15
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:02, Ашберн
Происшествия

В Челябинской области девочка погибла от удара током, спасая брата

Во время прогулки мальчик взял в руку провод, его ударило током. Сестра пыталась отвести брата от опоры, но тоже получила электротравму.
Обновлено в 01:55
Политика

Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье

В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа.
Обновлено вчера в 17:03
Политика

В Великобритании снимут сериал о Путине

Документальный фильм из нескольких серий о президенте России Владимире Путине собирается снять британский телеканал Channel 4.
Обновлено в 03:45
Энергетика

«Ъ»: Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль

Минфин России может повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компенсации затрат на инвестиционные стимулы "Роснефти" и "Газпром нефти", разрабатывающим Приобское месторождение.
Обновлено в 00:26
Киберспорт

Power Rangers: Battle for the Grid выйдет на PC 24 сентября

Разработчики из студии nWay опубликовали новый трейлер Power Rangers: Battle for the Grid, в котором объявили, что файтинг наконец доберётся до PC (Steam) 24 сентября 2019 года.
Обновлено в 03:20
Экономика

Объем свободных денег у россиян в июле вырос на 20%

Объем свободных денег у россиян в июле вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,6%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено вчера в 20:35
Политика

Путин ответил на вопрос о планах после 2024 года

Президент РФ Владимир Путин вновь ответил на вопрос журналистов о том, что он будет делать после 2024 года.
Обновлено вчера в 14:27
Общество

Роскачество назвало самые проблемные модели электрочайников

Эксперты Роскачества изучили работу 30 моделей электрических чайников (производители — Россия, Турция, Польша и Китай) в ценовой категории от 480 руб. до 7,8 тыс. руб. Результаты исследования есть в распоряжении РБК.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Источник сообщил о конфликте в кузбасском селе с участием цыган

Причиной послужило то, что цыгане якобы стали приставать к девушкам, за них вступились знакомые парни, началась драка, несколько человек получили ножевые ранения.
Обновлено в 03:42
Общество

В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей

Депутат Государственной думы Виктор Зубарев направил депутатский запрос (есть в распоряжении "Российской газеты") первому зампреду правительства - министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой рассмотреть возможность снижения ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 4 процентов для многодетных матерей.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес

Квентин Тарантино впервые станет отцом

Квентин Тарантино сделал предложение Даниэле Пик в 2017 году, а 28 ноября 2018 года пара тайно вступила в брак в Лос-Анджелесе.
Обновлено вчера в 18:36
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Происшествия

При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек

При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Политика

Российских заключенных на Украине начали готовить к обмену

Троих россиян, находящихся в заключении на Украине, начали готовить к возвращению на родину. Об этом сообщил ТАСС их адвокат Валентин Рыбин.
Обновлено в 03:50
Политика

Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России

Украине нужно подготовиться к "объявлению войны" России — прежде всего следует полностью разорвать все отношения с ней.
Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие

Идлибский котел. Что даст армии Асада контроль над Хан-Шейхуном

Седьмого августа сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин на северо-западе граничащей с Идлибом провинции Хама и ликвидировала 45 боевиков.
Обновлено в 01:00
Культура

Познер разрешил вешать в квартирах картины Гитлера

Телеведущий Владимир Познер заявил, что не видит ничего зазорного в использовании картин Адольфа Гитлера в интерьере.
Обновлено вчера в 07:25
Экономика

Россияне стали чаще покупать еду в кредит

Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
Обновлено в 03:27
Общество

Мамаев задолжал по налогам почти полмиллиона рублей

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев задолжал по налогам 434 тысячи рублей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:42
Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Политика

CNN: Трамп и Макрон могут пригласить Россию на саммит G7

Обновлено вчера в 10:19
Происшествия

СК возбудил дело по факту поджога мужчины в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога человека на юге Москвы. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии

Обновлено в 01:29
Армия и оружие

Эрдоган хочет обсудить с Путиным нападение на конвой в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган желает обсудить с российским лидером Владимиром Путиным нападение на турецкий военный конвой в сирийском Идлибе.
Обновлено вчера в 12:57
Космос

Россия впервые запустила в космос робота «Федора»

Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41
Экономика

Чистая прибыль «Трансконтейнера» по МСФО в I полугодии выросла на 90%

Чистая прибыль "Трансконтейнера" по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 90,1% и составила 6,1 миллиарда рублей, сообщила компания.
Обновлено в 03:03
Кино

Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel

Обновлено вчера в 05:41
Шоу-бизнес

Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки

Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.
Обновлено вчера в 06:00
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