В первом полугодии 2019 г. к лидерам антирейтинга добавилась Новосибирская область и Республика Мордовия.

Происшествия В Челябинской области девочка погибла от удара током, спасая брата Во время прогулки мальчик взял в руку провод, его ударило током. Сестра пыталась отвести брата от опоры, но тоже получила электротравму.

Политика Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8 Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.

Происшествия Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.

Происшествия В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа.

Политика В Великобритании снимут сериал о Путине Документальный фильм из нескольких серий о президенте России Владимире Путине собирается снять британский телеканал Channel 4.

Энергетика «Ъ»: Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль Минфин России может повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компенсации затрат на инвестиционные стимулы "Роснефти" и "Газпром нефти", разрабатывающим Приобское месторождение.

Киберспорт Power Rangers: Battle for the Grid выйдет на PC 24 сентября Разработчики из студии nWay опубликовали новый трейлер Power Rangers: Battle for the Grid, в котором объявили, что файтинг наконец доберётся до PC (Steam) 24 сентября 2019 года.

Экономика Объем свободных денег у россиян в июле вырос на 20% Объем свободных денег у россиян в июле вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,6%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Политика Путин ответил на вопрос о планах после 2024 года Президент РФ Владимир Путин вновь ответил на вопрос журналистов о том, что он будет делать после 2024 года.

Общество Роскачество назвало самые проблемные модели электрочайников Эксперты Роскачества изучили работу 30 моделей электрических чайников (производители — Россия, Турция, Польша и Китай) в ценовой категории от 480 руб. до 7,8 тыс. руб. Результаты исследования есть в распоряжении РБК.

Происшествия Источник сообщил о конфликте в кузбасском селе с участием цыган Причиной послужило то, что цыгане якобы стали приставать к девушкам, за них вступились знакомые парни, началась драка, несколько человек получили ножевые ранения.

Общество В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей Депутат Государственной думы Виктор Зубарев направил депутатский запрос (есть в распоряжении "Российской газеты") первому зампреду правительства - министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой рассмотреть возможность снижения ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 4 процентов для многодетных матерей.

Шоу-бизнес Квентин Тарантино впервые станет отцом Квентин Тарантино сделал предложение Даниэле Пик в 2017 году, а 28 ноября 2018 года пара тайно вступила в брак в Лос-Анджелесе.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Происшествия При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.

Политика Российских заключенных на Украине начали готовить к обмену Троих россиян, находящихся в заключении на Украине, начали готовить к возвращению на родину. Об этом сообщил ТАСС их адвокат Валентин Рыбин.

Политика Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России Украине нужно подготовиться к "объявлению войны" России — прежде всего следует полностью разорвать все отношения с ней.

Армия и оружие Идлибский котел. Что даст армии Асада контроль над Хан-Шейхуном Седьмого августа сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин на северо-западе граничащей с Идлибом провинции Хама и ликвидировала 45 боевиков.

Культура Познер разрешил вешать в квартирах картины Гитлера Телеведущий Владимир Познер заявил, что не видит ничего зазорного в использовании картин Адольфа Гитлера в интерьере.

Экономика Россияне стали чаще покупать еду в кредит Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.

Общество Мамаев задолжал по налогам почти полмиллиона рублей Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев задолжал по налогам 434 тысячи рублей, передает РИА "Новости".

Политика Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.

Происшествия СК возбудил дело по факту поджога мужчины в Москве Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога человека на юге Москвы. Об этом говорится на сайте ведомства.

Армия и оружие Эрдоган хочет обсудить с Путиным нападение на конвой в Идлибе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган желает обсудить с российским лидером Владимиром Путиным нападение на турецкий военный конвой в сирийском Идлибе.

Космос Россия впервые запустила в космос робота «Федора» Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

Экономика Чистая прибыль «Трансконтейнера» по МСФО в I полугодии выросла на 90% Чистая прибыль "Трансконтейнера" по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 90,1% и составила 6,1 миллиарда рублей, сообщила компания.