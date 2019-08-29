Общество
RT на русскомУровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре достиг 696 см
«По данным Управления ГОЧС администрации города на утро 29 августа, уровень воды в реке Амур составляет 696 см (тенденция: подъём на 10 см)», — сообщили в администрации.
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Кино
Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800
Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.
Kinonews.ru вчера в 15:34
Политика
Зеленский назвал «Северный поток – 2» угрозой всей Европе
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» неприемлемым.
Известия 09:09
Шоу-бизнес
Виктория Боня вместе с дочерью уехала из Монако
Актриса и ведущая Виктория Боня уехала из Монако. Вместе с ней уехала и ее дочь Анджелина-Летиция.
Свободная Пресса 14:24
Футбол
Уле Гуннар Сульшер: «МЮ» должен был побеждать «Саутгемптон»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал ничью с «Саутгемптоном» в матче 4-го тура чемпионата Англии (1:1). Единственный мяч за «МЮ» забил новичок команды Дэниэл Джеймс, который провел 3 гола в четырех играх за клуб.
Спорт-Экспресс 10:56
Происшествия
Стрелок открыл огонь по людям в Техасе и угнал грузовик
В городе Одесса в американском штате Техас вооруженные люди открыли огонь по людям. Об этом передает ABC со ссылкой на полицию.
Газета.Ru 18:21
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Экономика
Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября
Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября.
Газета.Ru 06:08
Игры
Представлены 15 минут геймплея Cyberpunk 2077
Матч ТВ 15:21
Армия и оружие
Десять человек погибли при атаке талибов в Афганистане
В результате погибли не менее десяти человек, еще несколько получили ранения, сообщает телеканал Tolo News.
РБК 13:11
Наука
Физики приблизились в создании суперкомпьютера будущего
Сообщается, что результаты эксперимента позволили физикам приблизиться к получению двумерных структур, в которых смогли бы существовать майорановские фермионы, подходящие на роль кубитов в квантовых машинах.
NewInform 13:50
Происшествия
Суд Москвы арестовал двух топ-менеджеров «СпейсТим»
Мещанский суд Москвы арестовал двух топ-менеджеров "СпейсТим". Их отправили в СИЗО на два месяца за мошенничество в особо крупном размере.
РЕН ТВ 15:56
Происшествия
В результате обрушения сцены в Германии пострадали 23 человека
RT на русском 17:53
Армия и оружие
Западная коалиция нанесла ракетный удар по штабу террористов в Идлибе
Авиация западной коалиции во главе с США нанесла ракетный удар по штабу экстремистской группировки "Хорас ад-Дин" в окрестностях сирийского Идлиба, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
РЕН ТВ 10:39
Космос
На обратной стороне Луны найдено таинственное гелеобразное вещество
Луноход Yutu-2 китайской миссии Chang'e 4, которая занимается исследованием темной стороны Луны, обнаружил вещество, сильно отличающееся от других материалов, найденных ранее на поверхности естественного спутника Земли.
ТК Звезда 10:09
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Космос
К Земле приближаются два крупных астероида
Оба астероида приблизятся к планете 14 сентября, их диаметры составляют 290–650 м и 120–260 м. Ожидается, что наименьшее расстояние между астероидами и нашей планетой составит 6,4 млн км. По космическим меркам несколько миллионов километров — это совсем небольшое расстояние.
Красная весна 28 августа в 03:43
Армия и оружие
На юге ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел при тушении пожара
РИА Новости вчера в 04:37
Армия и оружие
Фрегат ЧФ «Адмирал Григорович» вернулся в Севастополь
Вести.Севастополь 05:40
Футбол
В «Зенит» переходит защитник «Порту» Осорио
Осорио перешел в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы» за 2 млн евро. Минувший сезон он провел на правах аренды в «Витории Гимараэш».
Sports.ru вчера в 11:20
Единоборства
Поветкин победил Фьюри и получил пояс чемпиона WBA
Россиянин Александр Поветкин победил британца Хьюи Фьюри в поединке, который проходил в рамках вечера бокса в Лондоне перед встречей Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла.
РБК 17:24
Футбол
Ковач остался довольным игрой «Баварии» в матче с «Майнцем»
Главный тренер "Баварии" Нико Ковач прокомментировал победу своей команды над "Майнцем" со счетом 6:1, которая состоялась в рамках третьего тура Бундеслиги, передает официальный сайт мюнхенского клуба.
Газета.Ru 18:24
Наука
Редактирование генов помогло ученым создать уникальную ящерицу-альбиносов
Американские ученые из Университета Джорджии впервые в мире смогли получить генетически модифицированных рептилий путем редактирования их генома. результаты работы были опубликованы в издании Science.По словам главы научной группы Дугласа Менке (Douglas Menke) в отличии от млекопитающих рептилии практически мало изучены в плане эмбрионального развития и репродуктивной биологии.
МонаВиста 28 августа в 11:09
Кино
В сеть утёк новый тизер «Хищных птиц»
В Сеть слили украинский тизер-трейлер «Хищных птиц» до официальной премьеры. По ролику сразу видно, как Харли Квинн осточертели клоуны.
Игромания.ру 13:35
Армия и оружие
Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море
«Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».
Совершенно секретно вчера в 06:00
Общество
Посещаемость авиасалона МАКС побила абсолютный рекорд
Рекорд дневной посещаемости установлен на международном авиационно-космическом салоне МАКС, который проходит в подмосковном Жуковском.
Российская газета 10:34
Теннис
Организаторы US Open оштрафовали Медведева за неспортивное поведение
RT на русском 14:53
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета 11:29
Политика
Пушков отреагировал на обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко относительно конфликта в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 22:25