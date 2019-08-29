Общество

RT на русскомRT на русскомУровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре достиг 696 см

«По данным Управления ГОЧС администрации города на утро 29 августа, уровень воды в реке Амур составляет 696 см (тенденция: подъём на 10 см)», — сообщили в администрации.
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На Амуре у Хабаровска ожидается спад уровня воды

PROkhab.ru18:15

Уровень воды в Амуре превысил критическую отметку

РИА Новости12:15

Уровень воды в реке Амур превысил критическую отметку

Московский Комсомолец12:37

Уровень воды в Амуре превысил опасную отметку

Life.ru15:40

Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре превысил опасную отметку

РЕН ТВ11:31

Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре достиг 727 см

RT на русском11:38

Уровень воды в Амуре превысил опасную отметку

ТАСС11:04
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Кино

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Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.
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Зеленский назвал «Северный поток – 2» угрозой всей Европе

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Актриса и ведущая Виктория Боня уехала из Монако. Вместе с ней уехала и ее дочь Анджелина-Летиция.
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В городе Одесса в американском штате Техас вооруженные люди открыли огонь по людям. Об этом передает ABC со ссылкой на полицию.
Газета.Ru 18:21
Политика

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
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Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября

Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября.
Газета.Ru 06:08
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Представлены 15 минут геймплея Cyberpunk 2077

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Десять человек погибли при атаке талибов в Афганистане

В результате погибли не менее десяти человек, еще несколько получили ранения, сообщает телеканал Tolo News.
РБК 13:11
Наука

Физики приблизились в создании суперкомпьютера будущего

Сообщается, что результаты эксперимента позволили физикам приблизиться к получению двумерных структур, в которых смогли бы существовать майорановские фермионы, подходящие на роль кубитов в квантовых машинах.
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Происшествия

Суд Москвы арестовал двух топ-менеджеров «СпейсТим»

Мещанский суд Москвы арестовал двух топ-менеджеров "СпейсТим". Их отправили в СИЗО на два месяца за мошенничество в особо крупном размере.
РЕН ТВ 15:56
Происшествия

В результате обрушения сцены в Германии пострадали 23 человека

RT на русском 17:53
Армия и оружие

Западная коалиция нанесла ракетный удар по штабу террористов в Идлибе

Авиация западной коалиции во главе с США нанесла ракетный удар по штабу экстремистской группировки "Хорас ад-Дин" в окрестностях сирийского Идлиба, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
РЕН ТВ 10:39
Космос

На обратной стороне Луны найдено таинственное гелеобразное вещество

Луноход Yutu-2 китайской миссии Chang'e 4, которая занимается исследованием темной стороны Луны, обнаружил вещество, сильно отличающееся от других материалов, найденных ранее на поверхности естественного спутника Земли.
ТК Звезда 10:09
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Космос

К Земле приближаются два крупных астероида

Оба астероида приблизятся к планете 14 сентября, их диаметры составляют 290–650 м и 120–260 м. Ожидается, что наименьшее расстояние между астероидами и нашей планетой составит 6,4 млн км. По космическим меркам несколько миллионов километров — это совсем небольшое расстояние.
Красная весна 28 августа в 03:43
Армия и оружие

На юге ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел при тушении пожара

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Армия и оружие

Фрегат ЧФ «Адмирал Григорович» вернулся в Севастополь

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В «Зенит» переходит защитник «Порту» Осорио

Осорио перешел в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы» за 2 млн евро. Минувший сезон он провел на правах аренды в «Витории Гимараэш».
Sports.ru вчера в 11:20
Единоборства

Поветкин победил Фьюри и получил пояс чемпиона WBA

Россиянин Александр Поветкин победил британца Хьюи Фьюри в поединке, который проходил в рамках вечера бокса в Лондоне перед встречей Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла.
РБК 17:24
Футбол

Ковач остался довольным игрой «Баварии» в матче с «Майнцем»

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач прокомментировал победу своей команды над "Майнцем" со счетом 6:1, которая состоялась в рамках третьего тура Бундеслиги, передает официальный сайт мюнхенского клуба.
Газета.Ru 18:24
Наука

Редактирование генов помогло ученым создать уникальную ящерицу-альбиносов

Американские ученые из Университета Джорджии впервые в мире смогли получить генетически модифицированных рептилий путем редактирования их генома. результаты работы были опубликованы в издании Science.По словам главы научной группы Дугласа Менке (Douglas Menke) в отличии от млекопитающих рептилии практически мало изучены в плане эмбрионального развития и репродуктивной биологии.
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Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Бернли» и вернулся на первое место в АПЛ

Sportbox.RU 14:22
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В сеть утёк новый тизер «Хищных птиц»

В Сеть слили украинский тизер-трейлер «Хищных птиц» до официальной премьеры. По ролику сразу видно, как Харли Квинн осточертели клоуны.
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Армия и оружие

Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море

«Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».
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Организаторы US Open оштрафовали Медведева за неспортивное поведение

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Политика

Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом

Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета 11:29
Политика

Пушков отреагировал на обещание нового главы МИД Украины о Донбассе

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко относительно конфликта в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 22:25
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