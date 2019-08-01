Общество
Уровень воды в реке города Тулуна опустился ниже критическогоLife.ru вчера в 23:47
Ранее сообщалось, что повышение уровня воды в реке остановилось 31 июля на отметке 11 метров 25 сантиметров, в то время как критический уровень составляет семь метров.
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