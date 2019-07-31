Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне начал снижатьсяРоссийская газета 02:28
Уровень воды в реке Ия, достигший сегодня ночью критической отметки в 1125 сантиметров, стал постепенно спадать. По словам местных жителей, водах уходит примерно на 2 см в час.
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Экономика
СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты
Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
Обновлено 29 июля в 23:32
Кино
Арнольд Шварценеггер и Джейми Ли Кертис воссоединились после разлуки
Актер Арнольд Шварценеггер и актриса Джейми Ли Кертис встретились вновь, спустя 25 лет разлуки.
Обновлено в 01:34
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
Синдзо Абэ прокомментировал ракетные испытания в КНДР
Напомним, ранее Южная Корея сообщила, что Пхеньян провёл запуск двух ракет в направлении Японского моря.
Обновлено вчера в 22:50
Финансы
Украинская гривна рекордно подорожала
Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Болтон: Договор СНВ-3 между США и РФ вряд ли будет продлен
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вряд ли будет продлен.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Китай запретил жителям поездки на Тайвань
Власти КНР с 1 августа запретили частные поездки на Тайвань для жителей 47 городов, сообщает ТАСС. Запрет носит временный характер.
Обновлено в 03:06
Наука
Созданы искусственные клетки, которые реагируют на внешнее воздействие
Обновлено вчера в 06:10
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Собянин прокомментировал несогласованную акцию в центре Москвы 27 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал несанкционированный митинг 27 июля в центре столицы.
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Общество
AliExpress создаст коллекции одежды с российскими дизайнерами
Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress и входящая с ним в группу Alibaba онлайн-площадка Tmall будут создавать лимитированные коллекции одежды с российскими дизайнерами.
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
В российских магазинах чаще всего похищают колбасу, сыр и конфеты.
Обновлено в 02:49
Общество
Россияне променяли семью на деньги
Большинство россиян (68 процентов) выразили готовность сократить время, которое они проводят с семьей, ради карьерного и зарплатного роста.
Обновлено в 02:46
Экономика
Граждане сократили инвестрасходы
В результате прошлогодней кампании по переводу пенсионных накоплений граждане, досрочно переходившие из НПФ в другой частный фонд или Пенсионный фонд России (ПФР), потеряли 4,3 млрд руб. инвестиционного дохода.
Обновлено вчера в 18:01
Общество
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено вчера в 04:55
Общество
Чеченского подростка заставили извиняться перед Кадыровым за критику
В Чечне 16-летнего подростка заставили публично извиниться за критику политики руководства, сообщает «КП – Северный Кавказ» (Ставрополь).
Обновлено вчера в 05:58
Футбол
Малком отклонил предложение «Эвертона» ради перехода в «Зенит»
Полузащитник «Барселоны» Малком отклонил предложение английского «Эвертона» ради перехода в «Зенит».
Обновлено в 03:03
Футбол
Жозе Моуринью: «Не думал о работе в бундеслиге»
Напомним, последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед», откуда его уволили за плохие результаты в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:07
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона
Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.
Обновлено вчера в 14:08
Кино
Вышел трейлер пятого сезона «Острых козырьков»
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия
Задержан мужчина, напавший с топором на брокеров в Петербурге
Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который топором нанес тяжелые травмы двоим сотрудникам брокерской конторы в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 01:51
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия
В фитнес-клубе в Горелово произошел пожар
Обновлено в 01:31