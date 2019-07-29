Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт администрации города.

Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся

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