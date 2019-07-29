Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялсяГазета.Ru 28 июля в 19:33
Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт администрации города.
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Вода на реке Ия может подняться до тысячи мм при критической отметке в 700
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