Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне продолжает растиГазета.Ru 12:21
Превысившая критическую отметку в реке Ия в Тулуне вода продолжает подниматься. Об этом сообщается на официальном сайте города.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:43, Вашингтон
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В толпе один из зрителей распылил газ из баллончика.
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Сёмин заявил, что «Локомотиву» не хватило удачи в матче с ЦСКА
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение команды от столичного ЦСКА в матче третьего тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 14:44
Политика
Новое правительство Британии усилило подготовку к Brexit без сделки
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Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1»
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Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
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В центре Батуми прошел многотысячный митинг в поддержку улучшения отношений с Россией.
Обновлено в 13:32
Политика
В округе, где победил кандидат от партии Порошенко, пересчитают голоса
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Валерий Карпин – о победе над «Арсеналом»: Простых матчей в РПЛ не бывает
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» (3:2). – Тяжелая игра.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено в 10:55
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Обновлено в 13:22
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Интервью Путина Fox News номинировали на «Эмми»
Интервью президента России Владимир Путина американскому телеканалу Fox News попало в число номинантов на премию "Эмми".
Обновлено в 13:11
Общество
Мост рухнул в Байкальске после повышения уровня воды в реке Солзан
Обрушение моста произошло в Байкальске после повышения уровня воды в реке Солзан сегодня, 28 июля.
Обновлено в 04:50
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:28
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В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве
Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено в 08:34
Спорт
Россия стала третьей в медальном зачете ЧМ по водным видам спорта
На завершившемся в Южной Корее чемпионате мира (ЧМ) по водным видам спорта Россия заняла третье место в медальном зачете.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
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Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
Обновлено вчера в 22:20
Футбол
Дзюба заявил, что Аршавин не разбирается в футболе
Аршавин, выступавший в роли эксперта на трансляции телеканала "Матч ТВ", выбрал лучшим игроком встречи голкипера "сине-бело-голубых" Андрея Лунева.
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В Волгоградской области на паллиативную помощь выделят свыше 100 млн
В 2019 году для развития паллиативной службы в регионе закупят свыше 400 000 единиц оборудования и расходных материалов, а также средства для ухода и лекарства.
Обновлено в 11:36
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Двое подростков задержаны в Подмосковье, их подозревают в двойном убийстве, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 14:43
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Игнатьев посвятил голы Сибири и рассказал про пожары
Российский нападающий футбольного клуба «Краснодар» Иван Игнатьев рассказал о том, кому хочет посвятить свои голы в матче против «Сочи».
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Технологии
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Стоит отметить, что власти США не раз заявляли о возможной связи компании с китайскими военными, но та всё отрицает.
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Проглатывающий обезьяну целиком варан попал на видео
В Сети опубликовано видео, на котором запечатлен варан, проглатывающий обезьяну целиком.
Обновлено вчера в 02:11