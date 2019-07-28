Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне продолжает растиГазета.Ru 12:21

Превысившая критическую отметку в реке Ия в Тулуне вода продолжает подниматься. Об этом сообщается на официальном сайте города.
Читать в источнике
Комментировать34

Подробнее о событии

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критические отметки

Иркутск Сегодня10:22

Что произошло за день: воскресенье, 28 июля

Интерфакс13:30

Река Ия в Тулуне перешла критическую отметку

Телеканал 360°10:36

Уровень воды в реке в Тулуне превысил критический

Говорит Москва10:45

В МЧС сообщили о росте уровня паводка в Иркутской области

ТАСС12:35

Уровень воды в реке Ия в Тулуне стал закритическим

Московский Комсомолец10:42

Уровень воды в реке Ия у Тулуна превысил критическую отметку в 7 метров

ИрСити10:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:43, Вашингтон
Политика

Зеленского высмеяли из-за упоминания несуществующего государства

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил подписчиков с Днем крещения "Киевской Руси-Украины" и стал объектом насмешек.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Врач Навального заявила, что его могли отравить

Врач Алексея Навального Анастасия Васильева, которая лечила его в 2017 году, назвала причиной госпитализации политика «действия неопределенных химических веществ».
Обновлено в 15:36
Происшествия

Во время концерта на Дворцовой распылили газ

В толпе один из зрителей распылил газ из баллончика.
Обновлено в 15:24
Футбол

Сёмин заявил, что «Локомотиву» не хватило удачи в матче с ЦСКА

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение команды от столичного ЦСКА в матче третьего тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 14:44
Политика

Новое правительство Британии усилило подготовку к Brexit без сделки

Правительство Великобритании, сформированное новым премьер-министром Борисом Джонсоном, начало усиленную подготовку к выходу из ЕС без заключения соглашения на фоне заявлений Брюсселя о неготовности пересматривать ранее заключенный проект соглашения по Brexit.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие

Британский эсминец Duncan вошел в воды Персидского залива

Британский эскадренный миноносец типа 45 Duncan прибыл для защиты морских торговых перевозок в воды Ормузского пролива, где ранее Иран задержал шедший под британским флагом танкер Stena Impero.
Обновлено в 12:35
Армия и оружие

Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе, рассказали в ДНР

Обновлено в 14:19
Автоспорт

Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1»

Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 11:39
Происшествия

ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»

Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
Обновлено в 13:26
Происшествия

Череда невезений преследовала вылетающих в Анталью россиян

Россияне, собиравшиеся вылететь из Петербурга в Анталью 28 июля, пожаловались на череду невезений.
Обновлено в 10:47
Политика

В Грузии прошел митинг за налаживание отношений с Россией

В центре Батуми прошел многотысячный митинг в поддержку улучшения отношений с Россией.
Обновлено в 13:32
Политика

В округе, где победил кандидат от партии Порошенко, пересчитают голоса

Партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявила о решении суда пересчитать голоса в округе Львовской области, где одержал победу кандидат от этой политсилы.
Обновлено в 14:49
Футбол

Валерий Карпин – о победе над «Арсеналом»: Простых матчей в РПЛ не бывает

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» (3:2). – Тяжелая игра.
Обновлено в 12:34
Происшествия

Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

Обновлено в 10:55
Происшествия

Чемпион России по кикбоксингу найден мертвым в Петербурге

Сергей Карпенко в 1991 году стал чемпионом СНГ по кикбоксингу, через год завоевал чемпионский титул в России.
Обновлено в 13:22
Политика

Интервью Путина Fox News номинировали на «Эмми»

Интервью президента России Владимир Путина американскому телеканалу Fox News попало в число номинантов на премию "Эмми".
Обновлено в 13:11
Общество

Мост рухнул в Байкальске после повышения уровня воды в реке Солзан

Обрушение моста произошло в Байкальске после повышения уровня воды в реке Солзан сегодня, 28 июля.
Обновлено в 04:50
Общество

Умер журналист Владимир Кара-Мурза

Обновлено в 05:28
Происшествия

В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве

Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено в 08:34
Спорт

Россия стала третьей в медальном зачете ЧМ по водным видам спорта

На завершившемся в Южной Корее чемпионате мира (ЧМ) по водным видам спорта Россия заняла третье место в медальном зачете.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие

Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии

Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
Обновлено вчера в 22:20
Футбол

Дзюба заявил, что Аршавин не разбирается в футболе

Аршавин, выступавший в роли эксперта на трансляции телеканала "Матч ТВ", выбрал лучшим игроком встречи голкипера "сине-бело-голубых" Андрея Лунева.
Обновлено в 14:37
Происшествия

В Нигерии 23 человека погибли во время нападения боевиков «Боко харам»

Обновлено вчера в 22:54
Общество

Не стригшийся 10 лет подросток потряс парикмахера

Подросток Оуэйн Томас (Owain Thomas) из Уэльса впервые за 10 лет решил подстричь волосы и заставил попотеть парикмахера, пишет Daily Mail.
Обновлено в 06:06
Здоровье

В Волгоградской области на паллиативную помощь выделят свыше 100 млн

В 2019 году для развития паллиативной службы в регионе закупят свыше 400 000 единиц оборудования и расходных материалов, а также средства для ухода и лекарства.
Обновлено в 11:36
Политика

В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина

Обновлено в 14:33
Происшествия

Двое подростков задержаны в Подмосковье за двойное убийство

Двое подростков задержаны в Подмосковье, их подозревают в двойном убийстве, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 14:43
Футбол

Игнатьев посвятил голы Сибири и рассказал про пожары

Российский нападающий футбольного клуба «Краснодар» Иван Игнатьев рассказал о том, кому хочет посвятить свои голы в матче против «Сочи».
Обновлено в 15:27
Технологии

Google заподозрили в связи с китайскими военными

Стоит отметить, что власти США не раз заявляли о возможной связи компании с китайскими военными, но та всё отрицает.
Обновлено в 05:21
Общество

Проглатывающий обезьяну целиком варан попал на видео

В Сети опубликовано видео, на котором запечатлен варан, проглатывающий обезьяну целиком.
Обновлено вчера в 02:11
Паводок в Иркутской областиБольше новостей по теме
Главное