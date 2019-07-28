Превысившая критическую отметку в реке Ия в Тулуне вода продолжает подниматься. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Уровень воды в реке Ия в Тулуне продолжает расти

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