Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметкуРИА Новости 17:28
Уровень воды в реке Ия в иркутском Тулуне превысил на 210 сантиметров критическую отметку и достиг 910 сантиметров, сообщается на сайте городской администрации. За сутки уровень воды поднялся на 25 сантиметров. В Тулуне и районе была объявлена эвакуация населения из-за угрозы подтопления.
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Наводнение в Тулуне: уровень воды в реке Ия поднялся выше критической отметки
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