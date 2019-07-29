Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт администрации города.

Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся

Политика Итоги следствия по делу об убийстве трех россиян в ЦАР пояснил эксперт Версия преступной халатности Ходорковского Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) передали журналистам официальное коммюнике о результатах следственных действий по делу об убийстве трех россиян.

Технологии «Ростелеком» впервые закупил системы хранения данных по закону Яровой «Ростелеком» потратил 3 млрд руб. на системы хранения данных (СХД) для исполнения закона Яровой.

Авто Renault с 1 августа поднимет цены на автомобили в РФ Компания Renault планирует поднять рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России на 1-2% с 1 августа 2019 года.

Политика Названы возможные сроки уничтожения Украины Политик подчеркнул, что, если Украина "переживет" 2020 год, то это будет "большой победой".

Происшествия Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку 11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.

Политика В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.

Экономика Немецкое агентство улучшило прогноз по суверенному рейтингу России Ранее в июле агентство Standard & Poor's тоже подтвердило суверенный рейтинг России на уровне BBB- (таком же, как у Scope), но со стабильным прогнозом.

Экономика Счетная палата готовит новую пенсионную реформу Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.

Общество Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.

Политика Захарова назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал безумием Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает "безумием" идею Киева создать всемирный русскоязычный телеканал.

Финансы Что скажет Федрезерв: биржи США замерли в ожидании решения по ставке Почти нейтральная динамика объясняется тем, что трейдеры выжидают решения Федеральной резервной системы США об уровне базовой процентной ставки.

Происшествия Пожарные 2,5 часа тушили крышу бизнес-центра на Васильевском острове Пожар произошел ночью Почти два с половиной часа пожарные Петербурга тушили крышу торгового центра "Остров".

Общество Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.

Политика «Яндекс» может перейти под контроль государства через два месяца Глава Сбербанка Герман Греф выступает против перехода «Яндекса» под контроль государства, однако в «Ренессанс Капитале» полагают, что защитить компанию ему не удастся.

Происшествия Прокуратура нашла нарушения в лагере «Холдоми» Множественные нарушения требований безопасности найдены в лагере «Холдоми» прокуратурой Хабаровского края.

Шоу-бизнес Дочь Веры Брежневой Соня Киперман покорила Сеть откровенными фото Соня Киперман шокировала Сеть постельной фотосессией. На снимке дочь Веры Брежневой позировала только в халате.

Общество В Госдуму внесли законопроект о передаче бесхозных животных в приюты Законодательное собрание Ленинградской области предлагает до 2022 года продлить действие переходного периода, после которого передача животных без владельцев в приюты станет общеобязательной, соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Шоу-бизнес Рынска показала свое лицо после операции Рынска рассказала, что ее давно уже мучили брыли, лицо «поехало».

Авто Производственные мощности Nissan сократят на 10% Японский автопроизводитель планирует сократит производственные мощности на 10% в течении 3 лет в рамках стратегических реформ, призванных создать операционную базу, которая обеспечит устойчивую рентабельность бизнеса в среднесрочной перспективе.