Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялсяГазета.Ru 28 июля в 19:33

Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт администрации города.
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