Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическийRT на русском 10:29
Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне поднялся до отметки 708 см, превысив на 8 см показатель критического уровня. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Единой дежурной диспетчерской службы Тулуна.
Читать в источнике
Оценить83
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:56, Вашингтон
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.
Обновлено в 16:43
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Авто
Составлен топ-5 лучших новых кроссоверов в России в 2019 году
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Галкин умилил подписчиков новым фото подросшей дочери
Пародист Максим Галкин умилил поклонников фото своей 6-летней дочки Лизы.
Обновлено в 10:08
Происшествия
В Госдуме предложили альтернативное наказание за оставление места ДТП
Действующим законодательством предусмотрены только лишение прав и арест на 15 суток.
Обновлено в 17:19
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено 26 июля в 07:22
Армия и оружие
Еще один британский военный корабль вошел в Персидский залив
Эсминец британского королевского Военно-морского флота HMS Duncan вошел в Персидский залив, где будет вместе с фрегатом HMS Montrose обеспечивать безопасный проход судов под британским флагом через Ормузский пролив.
Обновлено в 13:54
Политика
Южная Осетия попросила Италию о признании
Южная Осетия обратилась к Италии с просьбой о признании, заявил глава представительства МИД республики в стране Мауро Мурджа.
Обновлено в 12:47
Общество
В Москве прогремит салют в честь 75-летия освобождения Бреста
Праздничный фейерверк в честь 75-летия освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков прогремит сегодня в московском Парке Победы.
Обновлено вчера в 19:26
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:28
Технологии
Пользователь Telegram «убил» поискового бота «Яндекса»
В мессенджере Telegram до недавнего времени был поисковый бот «Яндекса» под адресом @ya.
Обновлено в 08:01
Общество
Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас
Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет отправился к парикмахеру и шокировал его своей прической.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено в 10:55
Происшествия
В Нигерии 23 человека погибли во время нападения боевиков «Боко харам»
Обновлено вчера в 22:54
Экономика
Дмитрий Бутрин о том, куда исчезли околобюджетные споры
В 2019 году бюджетный процесс выглядит совсем иначе, вернее, он никак не выглядит: по состоянию на конец июля 2019 года нет не только ни единой цифры параметров будущего федерального бюджета, но и никакого интереса к тому, как они могли бы выглядеть.
Обновлено в 18:18
Шоу-бизнес
Мария Порошина поблагодарила Гошу Куценко за поддержку
В социальной сети Instagram Мария Порошина поблагодарила своего бывшего супруга Гошу Куценко за поддержку.
Обновлено в 08:10
Религия
В Киеве начался крестный ход «новой церкви»
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавил крестный ход от Софийской площади к памятнику князю Владимиру в праздник Крещения Руси.
Обновлено в 06:17
Футбол
«Зенит» представил стартовый состав на матч против «Оренбурга»
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Подмосковье подростки задержаны за двойное убийство
В Московской области двое подростков 16 и 17 лет задержаны по подозрению в двойном убийстве.
Обновлено в 14:53
Автоспорт
Кристиан Хорнер: «Квят провел зрелую гонку»
Обновлено в 15:29
Спорт
Победителем «Тур де Франс» стал 22-летний колумбиец Берналь
Самым молодым победителем генеральной классификации велогонки «Тур де Франс» с 1909 года стал 22-летний колумбиец Эган Берналь, сообщает 28 июля издание Eurosport.
Обновлено в 17:35
Космос
Time (США): борьба сверхдержав, соперничество миллиардеров — новая лунная гонка (Time)
Сегодня компания «Спейс икс» является одним из немногих влиятельных игроков (миллиардеров-мечтателей и двух богатейших стран мира), конкурирующих в гонке за то, чтобы обосноваться на Луне.
Обновлено в 05:45
Политика
Трамп назвал имя кандидата на пост директора нацразведки США
Президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть кандидатуру конгрессмена от штата Техас Джона Рэтклиффа на должность директора национальной разведки США.
Обновлено в 18:16
Политика
Помпео заявил, что Тегеран отказал ему в визите в Иран
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что предлагал руководству Ирана отправиться в эту страну для переговоров, а также выступить по местному телевидению, однако это предложение было встречено отказом со стороны Тегерана.
Обновлено в 18:55
Происшествия
Узник Еревана: защита Кочаряна намерена добиться его оправдания в ЕСПЧ
По словам собеседников «Известий», хотя с правовой точки зрения для снятия обвинений с Кочаряна есть все основания, «народ хочет зрелища» и новые власти страны готовы его предоставить.
Обновлено в 17:01
Авто
Как Ян Каллэм сделал Jaguar для Джеймса Бонда
Ян Каллэм в этом месяце покинул Jaguar после 20 лет работы, но не уходит из дизайна. Он решил поработать на себя и создал собственное бюро.
Обновлено в 18:03
Кино
Орландо Блум оценил шансы его Леголаса на возвращение
Популярный британский актер Орландо Блум, сыгравший Леголаса в полнометражных трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит", оценил шансы на возвращение его персонажа в новой многосерийной экранизации, которую готовит компания Amazon.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
ВСУ заявили об обстреле пункта пропуска «Марьинка» в Донбассе
Штаб Операции объединенных сил (ООС) заявил об обстреле контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» на Украине.
Обновлено в 15:35