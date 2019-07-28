Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическийRT на русском 10:29

Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне поднялся до отметки 708 см, превысив на 8 см показатель критического уровня. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Единой дежурной диспетчерской службы Тулуна.
Читать в источнике
Комментировать37

Подробнее о событии

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критические отметки

Иркутск Сегодня10:22

Уровень воды в реке Ия в Тулуне стал закритическим

Московский Комсомолец10:42

Уровень воды в реке в Тулуне превысил критический

Говорит Москва10:45

Река Ия в Тулуне перешла критическую отметку

Телеканал 360°10:36

В МЧС сообщили о росте уровня паводка в Иркутской области

ТАСС12:35

Что произошло за день: воскресенье, 28 июля

Интерфакс13:30

Уровень воды в реке Ия у Тулуна превысил критическую отметку в 7 метров

ИрСити10:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:56, Вашингтон
Происшествия

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели

Обновлено вчера в 10:07
Происшествия

Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика

Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.
Обновлено в 16:43
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Авто

Составлен топ-5 лучших новых кроссоверов в России в 2019 году

Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Галкин умилил подписчиков новым фото подросшей дочери

Пародист Максим Галкин умилил поклонников фото своей 6-летней дочки Лизы.
Обновлено в 10:08
Происшествия

В Госдуме предложили альтернативное наказание за оставление места ДТП

Действующим законодательством предусмотрены только лишение прав и арест на 15 суток.
Обновлено в 17:19
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено 26 июля в 07:22
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала про идеальный день в любимой Москве

Обновлено в 18:37
Армия и оружие

Еще один британский военный корабль вошел в Персидский залив

Эсминец британского королевского Военно-морского флота HMS Duncan вошел в Персидский залив, где будет вместе с фрегатом HMS Montrose обеспечивать безопасный проход судов под британским флагом через Ормузский пролив.
Обновлено в 13:54
Политика

Южная Осетия попросила Италию о признании

Южная Осетия обратилась к Италии с просьбой о признании, заявил глава представительства МИД республики в стране Мауро Мурджа.
Обновлено в 12:47
Общество

В Москве прогремит салют в честь 75-летия освобождения Бреста

Праздничный фейерверк в честь 75-летия освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков прогремит сегодня в московском Парке Победы.
Обновлено вчера в 19:26
Общество

Умер журналист Владимир Кара-Мурза

Обновлено в 05:28
Технологии

Пользователь Telegram «убил» поискового бота «Яндекса»

В мессенджере Telegram до недавнего времени был поисковый бот «Яндекса» под адресом @ya.
Обновлено в 08:01
Общество

Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас

Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет отправился к парикмахеру и шокировал его своей прической.
Обновлено в 13:19
Происшествия

Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

Обновлено в 10:55
Происшествия

В Нигерии 23 человека погибли во время нападения боевиков «Боко харам»

Обновлено вчера в 22:54
Экономика

Дмитрий Бутрин о том, куда исчезли околобюджетные споры

В 2019 году бюджетный процесс выглядит совсем иначе, вернее, он никак не выглядит: по состоянию на конец июля 2019 года нет не только ни единой цифры параметров будущего федерального бюджета, но и никакого интереса к тому, как они могли бы выглядеть.
Обновлено в 18:18
Шоу-бизнес

Мария Порошина поблагодарила Гошу Куценко за поддержку

В социальной сети Instagram Мария Порошина поблагодарила своего бывшего супруга Гошу Куценко за поддержку.
Обновлено в 08:10
Религия

В Киеве начался крестный ход «новой церкви»

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавил крестный ход от Софийской площади к памятнику князю Владимиру в праздник Крещения Руси.
Обновлено в 06:17
Футбол

«Зенит» представил стартовый состав на матч против «Оренбурга»

Обновлено в 05:53
Происшествия

В Подмосковье подростки задержаны за двойное убийство

В Московской области двое подростков 16 и 17 лет задержаны по подозрению в двойном убийстве.
Обновлено в 14:53
Автоспорт

Кристиан Хорнер: «Квят провел зрелую гонку»

Обновлено в 15:29
Спорт

Победителем «Тур де Франс» стал 22-летний колумбиец Берналь

Самым молодым победителем генеральной классификации велогонки «Тур де Франс» с 1909 года стал 22-летний колумбиец Эган Берналь, сообщает 28 июля издание Eurosport.
Обновлено в 17:35
Космос

Time (США): борьба сверхдержав, соперничество миллиардеров — новая лунная гонка (Time)

Сегодня компания «Спейс икс» является одним из немногих влиятельных игроков (миллиардеров-мечтателей и двух богатейших стран мира), конкурирующих в гонке за то, чтобы обосноваться на Луне.
Обновлено в 05:45
Политика

Трамп назвал имя кандидата на пост директора нацразведки США

Президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть кандидатуру конгрессмена от штата Техас Джона Рэтклиффа на должность директора национальной разведки США.
Обновлено в 18:16
Политика

Помпео заявил, что Тегеран отказал ему в визите в Иран

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что предлагал руководству Ирана отправиться в эту страну для переговоров, а также выступить по местному телевидению, однако это предложение было встречено отказом со стороны Тегерана.
Обновлено в 18:55
Происшествия

Узник Еревана: защита Кочаряна намерена добиться его оправдания в ЕСПЧ

По словам собеседников «Известий», хотя с правовой точки зрения для снятия обвинений с Кочаряна есть все основания, «народ хочет зрелища» и новые власти страны готовы его предоставить.
Обновлено в 17:01
Авто

Как Ян Каллэм сделал Jaguar для Джеймса Бонда

Ян Каллэм в этом месяце покинул Jaguar после 20 лет работы, но не уходит из дизайна. Он решил поработать на себя и создал собственное бюро.
Обновлено в 18:03
Кино

Орландо Блум оценил шансы его Леголаса на возвращение

Популярный британский актер Орландо Блум, сыгравший Леголаса в полнометражных трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит", оценил шансы на возвращение его персонажа в новой многосерийной экранизации, которую готовит компания Amazon.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие

ВСУ заявили об обстреле пункта пропуска «Марьинка» в Донбассе

Штаб Операции объединенных сил (ООС) заявил об обстреле контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» на Украине.
Обновлено в 15:35
Паводок в Иркутской областиБольше новостей по теме
Главное