Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическийГазета.Ru вчера в 09:17
Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне на юго-западе Иркутской области продолжает расти и уже на один метр превысил критическую отметку в 700 см. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
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Политика
На Украине арестовали российский танкер
Суд в Киеве наложил арест на российский танкер Nika Spirit, который ранее Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил вместе с моряками на борту.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53
Наука
Международный эксперимент по поиску нейтрино в КБР начал набор данных
Международная научная группа начала новый этап для поиска таинственных частиц нейтрино.
Обновлено вчера в 18:42
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено в 17:35
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Экономика
Росстат назвал число россиян с доходом ниже прожиточного минимума
Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в первом квартале 2019 года выросла до 14,3 процента населения страны (20,9 миллиона человек), сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 21:50
Армия и оружие
Модернизированная С-300 лишена половины возможностей
Обновлено вчера в 18:17
Политика
Болтон подтвердил, что США выйдут из ДРСМД
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая на форуме фонда «Молодая Америка», сказал, что США официально выйдут из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в среду, 2 августа.
Обновлено в 21:13
Общество
В России хотят заблокировать BlaBlaCar
В Госдуме предложили заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также сервисы бронирования, которые сотрудничают с нелегальными перевозчиками.
Обновлено в 00:48
Экономика
«АвтоВАЗ» подал иски к «Автокомпоненту» после срыва поставок
Группа «АвтоВАЗ» в конце июля подала пять исков на общую сумму более 18 млн руб. к компании «Завод Автокомпонент», следует из материалов электронной картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 14:23
Политика
В РПЦ объяснили повышение пенсионного возраста в РФ
Обновлено в 16:05
Экономика
В рамках проекта по борьбе с бедностью регионы получат 7 млрд рублей
Регионы, которые вошли в пилотный проект по борьбе с бедностью, получат в 2020 году 7 млрд рублей.
Обновлено в 08:45
Политика
Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу
Киев планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в интервью изданию "РБК-Украина".
Обновлено вчера в 07:30
Общество
В Сибири начали тушить лесные пожары
Обновлено в 10:49
Космос
Исследователи считают, что древние петроглифы и наскальные рисунки изображают древних пришельцев
Среди огромного количества найденных наскальных рисунков древний человек рисовал жирафов, страусов, слонов, быков, аллигаторов и даже гиппопотамов, демонстрируя, что регион был полон жизни в далеком прошлом.
Обновлено в 16:08
Происшествия
В Приморье задержан начальник уголовного розыска
Должность начальника уголовного розыска Приморья занимает с 29 июля 2013 года.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов
Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
В России начато серийное производство истребителей Су-57
Сообщается, что с Минобороны РФ подписан контракт на поставку свыше 70 единиц Су-57.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия
В США решили эксгумировать останки гангстера Джона Диллинджера
Разрешение на эксгумацию останков известного в США гангстера Джона Диллинджера выдали власти штата Индиана, пишет Indianapolis Star.
Обновлено в 20:43
Авто
Американский дилер продаёт автомобили за символическую цену
Ну, и третья — машины находятся в откровенно плохом состоянии, и большинство из них не на ходу.
Обновлено в 07:16
Экономика
В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах
Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:16
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Пожилого уральца наказали за катание на багажной ленте в аэропорту
Как рассказали в управлении на транспорте МВД России по УрФО, пассажир рейса Хабаровск - Екатеринбург прилетел в Кольцово днем 29 июля.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Два человека пострадали в аварии с автобусом в Гатчине
Обновлено в 16:43
Экономика
Рост урожая тепличных овощей позволит сохранить летние цены до декабря
В 2019 году, согласно прогнозам Минсельхоза, урожай тепличных овощей вырастет на 38,5% — до 1,4 млн т. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 18:02
Общество
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Ирина Круг показала фото повзрослевшего сына Михаила Круга
Ирина Круг опубликовала в Instagram фото сына, 17-летнего Александра.
Обновлено в 14:31
Кино
Арнольд Шварценеггер и Джеми Ли Кертис воссоединились
Исполнители главных ролей в боевике "Правдивая ложь" Арнольд Шварценеггер и Джеми Ли Кертис встретились через 25 лет после выхода картины в прокат.
Обновлено в 09:09