Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критические отметкиИркутск Сегодня вчера в 10:22
Уровень воды в реке Ия в Тулуне на 22.00 28 июля составил 708 см при критической отметке в 700. Только за два часа вода в реке поднялась на 13 сантиметров, сообщили в мэрии.
Читать в источнике
Оценить99
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 22:27, Вашингтон
Общество
В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за паводка
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о введении в регионе из-за паводков режима чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Обновлено в 21:28
Футбол
Хенрик Ларссон признался, что говорил с сыном о «Спартаке»
Главный тренер «Хельсингборга» Хенрик Ларссон рассказал, что разговаривал с сыном, Йорданом, о московском «Спартаке».
Обновлено в 15:44
Происшествия
В Приморье силовики задержали начальника уголовного розыска
Сотрудники ФСБ задержали 30 июля главу управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 22:16
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Известная актриса пришла к Шепелеву после слухов о романе с Задорновым
Известная актриса Марина Орлова прошла проверку на детекторе лжи. Звезда стала героем программы "На самом деле" на Первом канале.
Обновлено в 07:59
Транспорт
В Тулуне закрыли федеральную трассу
В городе Тулун Иркутской области закрыта федеральная трасса, сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 18:20
Транспорт
Дороги из снега и льда появятся в России
Трассы будут построены изо льда или могут проходить через уплотненные снегом реки.
Обновлено в 21:14
Общество
Заблокировать BlaBlaCar вновь хотят в России
Общероссийское объединение пассажиров предложило заблокировать сервис поиска попутчиков BlaBlaCar и обратилось в Госдуму с такой идеей.
Обновлено в 21:44
Армия и оружие
Аэропорт в Триполи возобновил работу после обстрела
Международный аэропорт столицы Ливии Триполи возобновил прием и отправку рейсов после приостановки работы из-за обстрела, говорится на официальной странице воздушной гавани в Facebook.
Обновлено в 14:22
Общество
Детей эвакуировали из лагеря в Приамурье из-за угрозы подтопления
Более сотни детей эвакуированы утром из лагеря «Мелиоратор» в Амурской области из-за угрозы паводка.
Обновлено в 21:01
Наука
Ученые назвали способ борьбы с опаснейшим раком
Специалисты Института Солка в США нашли способ борьбы с опасными типами рака.
Обновлено в 02:55
Музыка
Медведев поздравил композитора Игоря Крутого с юбилеем
Глава кабинета министров Дмитрий Медведев поздравил композитора, продюсера Игоря Крутого с 65-летием.
Обновлено в 06:52
Наука
Разработаны контактные линзы с управляемым фокусным расстоянием
Обновлено в 10:18
Происшествия
Пожар в цехе по производству шуб в Пятигорске локализован
Цех по производству шуб на Краснослободской улице загорелся в понедельник днем, пожару присвоили второй, повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:36
Политика
Порошенко отказался прятаться назло Путину
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что не собирается уезжать из страны и прятаться.
Обновлено в 21:43
Здоровье
В желудке пациентки врачи обнаружили полтора килограмма драгоценностей
Из желудка пациентки извлекли 1,6 кг драгоценных предметов – 69 цепочек, 80 сережек, 46 монет, восемь медальонов, 11 колечек для носа, пять браслетов для ног и наручные часы.
Обновлено в 04:14
Политика
Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
Обновлено в 22:15
Футбол
Владислав Радимов: «Не верю в чемпионство „Спартака“»
Зрелищный футбол нравится не всем. Карпин и Черевченко – о результативной игре Другой "Ростов" – Три тура позади.
Обновлено в 17:20
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Обновлено в 12:29
Политика
Сенат не преодолел вето Трампа на резолюции против продажи оружия
Американские сенаторы не смогли преодолеть вето президента США Дональда Трампа, которое он наложил на три ранее одобренные конгрессом резолюции с целью не допустить заключения сделок по продаже оружия арабским странам без их утверждения законодателями.
Обновлено в 19:59
Происшествия
В Сочи погибли два человека во время катания на гидроцикле
Пользователи социальных сетей сообщили о гибели двух человек, которые катались на гидроцикле в акватории Черного моря в Адлерском районе.
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова опубликовала фото со старшей дочерью Ариной
На актрисе надета жёлтая рубашка, на её наследнице - футболка такого же цвета.В комментариях поклонники отметили сходство матери и дочери.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Четыре человека погибли в результате стрельбы в штате Висконсин
По меньшей мере четыре человека погибли и два получили ранения в результате в стрельбы в американском штате Висконсин.
Обновлено в 19:59
Игры
Стало известно возможное название новой Need for Speed
Обновлено в 10:26
Кино
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы
Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено в 14:39
Политика
Против Порошенко возбудили уголовное дело за давление на судей
На Украине в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко Государственное бюро расследований (ГБР) возбуждено новое уголовное дело.
Обновлено в 16:19
Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено в 18:44