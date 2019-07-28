Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критическогоТАСС 10:07

Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
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Река Ия в Тулуне перешла критическую отметку

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