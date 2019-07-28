Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критическогоТАСС 10:07
Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
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Первые операции через систему торговых расчетов с Ираном INSTEX уже совершены, сообщил в воскресенье, 28 июля, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
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Футбол
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ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 1:0 в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу.
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В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
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Руководитель «Торо Россо»: «Квят провел фантастическую гонку»
Руководитель «Торо Россо» Франц Тост остался доволен выступлением Даниила Квята.
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Происшествия
Навального госпитализировали из СИЗО
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Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье выразила обеспокоенность задержаниями участников несогласованной акции оппозиции в центре Москвы 27 июля.
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Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе.
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Все кинофанаты с нетерпением ожидают премьеры нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
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Многодетная Порошина нежно обратилась к бывшему мужу Актриса адресовала нежные строки экс-супругу — актеру театра и кино Гоше Куценко.
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Рублев проиграл Басилашвили в финале турнира в Гамбурге
Российский теннисист Андрей Рублев уступил представителю Грузии Николосу Басилашвили в финале турнира в Гамбурге.
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Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
Обновлено в 13:26
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Задержанный в Москве активист вскрыл вены в отделе полиции
Один из задержанных на акции протеста в Москве попытался покончить с собой в отделе полиции.
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Составлен топ-5 лучших новых кроссоверов в России в 2019 году
Обновлено в 04:46
Политика
В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым
В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».
Обновлено в 11:56
Армия и оружие
Израиль провел секретные испытания системы ПРО на Аляске
Израиль вместе с США провел испытания противоракетной системы "Хец-3" на Аляске, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
Обновлено в 11:14
Футбол
«Челси» обыграл «Рединг» в матче с семью голами
«Челси» в товарищеском матче одержал победу над «Редингом». Встреча порадовала болельщиков обилием голов.
Обновлено в 12:11
Политика
В Грузии прошел митинг за восстановление отношений с Россией
Обновлено в 12:55
Общество
Росгвардия направила в Тулун дополнительную группировку сил
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Политика
Голоса на выборах в Раду пересчитают во Львовской области
Согласно предварительном итогу досрочных выборов в Верховную раду Украины, кандидаты от «Слуги народа» получат 125–127 мандатов по мажоритарным округам и 121–122 по партийным спискам.
Обновлено в 12:16
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено 26 июля в 07:22
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В Коми произошел разрыв трубы на газопроводе
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Интервью Путина Fox News номинировали на «Эмми»
Интервью президента России Владимир Путина американскому телеканалу Fox News попало в число номинантов на премию "Эмми".
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Рост ВВП США замедлился во II квартале
Рост ВВП США во II квартале 2019 г. замедлился до 2,1%, но превысил прогнозы экспертов, свидетельствуют данные Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Обновлено 26 июля в 11:19
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На Аляске проводят расследование в связи с гибелью режиссера Никоновой
Правоохранительные органы штата Аляска проводят расследование в связи с гибелью гражданки Белоруссии, режиссера Вероники Никоновой.
Обновлено вчера в 15:27
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Китайский журналист назвал Сахалин большой потерей для Пекина
Китайский журналист портала Sohu объяснил, почему Пекин сожалеет об утрате Сахалина.
Обновлено в 13:38