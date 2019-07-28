Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критическогоТАСС 10:07
Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
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Один из задержанных на акции протеста в Москве попытался покончить с собой в отделе полиции.
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Совет по правам человека (СПЧ) при президенте подготовит Владимиру Путину доклад о прошедшей в Москве 27 июля несанкционированной властями акции «За честные выборы».
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«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
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Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО
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Религия
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Происшествия
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«Автобус при повороте совершил наезд на пешеходов — мужчину и женщину», — сказала собеседница агентства.
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Теннис
Рублев уступил Басилашвили в финале турнира в Гамбурге
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Происшествия
В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве
Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.
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Авто
Hyundai ix35 стал абсолютным бестселлером бренда
Согласно статистике, абсолютным бестселлером бренда вновь удалось стать паркетнику Hyundai ix35 новой генерации.
Обновлено вчера в 22:56
Интернет
Приложение WhatsApp появится для iPad
Официальное приложение WhatsApp появится для iPad. Об этом сообщает портал Phone Arena со ссылкой на собственные источники.
Обновлено вчера в 20:39
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Гвардиола: игроки «Манчестер Сити» всё ещё голодны до побед
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал, что его футболисты не намерены останавливаться на достигнутом, несмотря на два кряду чемпионских титула английской Премьер-лиги.
Обновлено в 04:46
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
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Политика
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Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой премьера России Дмитрия Медведева в Крым.
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Васильева выиграла масс-старт на ЧР по летнему биатлону
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Первые операции через систему торговых расчетов с Ираном INSTEX уже совершены, сообщил в воскресенье, 28 июля, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад страны
В акватории Невы и на Кронштадтском рейде закончился Главный военно-морской парад страны.
Обновлено в 05:40
Политика
В Грузии пройдет митинг за восстановление отношений с Россией
В партии заявляют, что необходимо восстановить авиасообщение, позволить туроператорам заниматься своим делом, привлекать туристов в Грузию.
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Ефимова завоевала бронзу на 50 м брассом на ЧМ
Трехкратный призер Олимпийских игр россиянка Юлия Ефимова завоевала бронзовую медаль в плавании на дистанции 50 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
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Культура
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Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
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Умер журналист Владимир Кара-Мурза
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Россияне, собиравшиеся вылететь из Петербурга в Анталью 28 июля, пожаловались на череду невезений.
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Названы лекарства, запрещенные к употреблению с алкоголем
Многие слышали о том, что алкоголь нежелательно употреблять с медикаментами.
Обновлено в 09:48