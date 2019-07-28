Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.

Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического

Происшествия Задержанный в Москве активист вскрыл вены в отделе полиции Один из задержанных на акции протеста в Москве попытался покончить с собой в отделе полиции.

Политика СПЧ подготовит Путину доклад о несанкционированной акции в Москве Совет по правам человека (СПЧ) при президенте подготовит Владимиру Путину доклад о прошедшей в Москве 27 июля несанкционированной властями акции «За честные выборы».

Экономика Технический директор Tesla покинул пост после квартального отчёта Сооснователь американской компании Tesla Джеффри Штробель объявил о своём уходе с поста технического директора.

Армия и оружие Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3" ("Стрела-3" ), информирует в воскресенье израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на коммюнике израильского министерства обороны.

Общество Мост рухнул в Байкальске из-за паводка В Байкальске из-за подъема воды в реке Солзан разрушился технологический мост к Байкальскому целлюлозно-бумажному комбинату.

Происшествия В Екатеринбурге автобус совершил наезд на пешеходов «Автобус при повороте совершил наезд на пешеходов — мужчину и женщину», — сказала собеседница агентства.

Теннис Рублев уступил Басилашвили в финале турнира в Гамбурге Рублев чаще подавал навылет (пять против трех), реже совершал двойные ошибки (четыре против шести) и реализовал три брейк-пойнта из пяти.

Происшествия В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.

Авто Hyundai ix35 стал абсолютным бестселлером бренда Согласно статистике, абсолютным бестселлером бренда вновь удалось стать паркетнику Hyundai ix35 новой генерации.

Интернет Приложение WhatsApp появится для iPad Официальное приложение WhatsApp появится для iPad. Об этом сообщает портал Phone Arena со ссылкой на собственные источники.

Футбол Гвардиола: игроки «Манчестер Сити» всё ещё голодны до побед Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал, что его футболисты не намерены останавливаться на достигнутом, несмотря на два кряду чемпионских титула английской Премьер-лиги.

Экономика Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.

Политика Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой премьера России Дмитрия Медведева в Крым.

Политика В Крыму сообщили о готовности принимать в Симферополе рейсы из Украины Международный аэропорт Симферополя рассчитан на прием рейсов из любой страны мира, в том числе из Украины, сообщил «РИА Новости» председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Политика Рябков сообщил о проведении первых операций через INSTEX Первые операции через систему торговых расчетов с Ираном INSTEX уже совершены, сообщил в воскресенье, 28 июля, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Армия и оружие В Петербурге завершился Главный военно-морской парад страны В акватории Невы и на Кронштадтском рейде закончился Главный военно-морской парад страны.

Политика В Грузии пройдет митинг за восстановление отношений с Россией В партии заявляют, что необходимо восстановить авиасообщение, позволить туроператорам заниматься своим делом, привлекать туристов в Грузию.

Спорт Ефимова завоевала бронзу на 50 м брассом на ЧМ Трехкратный призер Олимпийских игр россиянка Юлия Ефимова завоевала бронзовую медаль в плавании на дистанции 50 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Культура Путин поздравил актрису Макарову с днём рождения Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народной артистке СССР Инне Макаровой по случаю её 93-летия.

Происшествия Навального доставили из спецприёмника в больницу Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.

Происшествия Череда невезений преследовала вылетающих в Анталью россиян Россияне, собиравшиеся вылететь из Петербурга в Анталью 28 июля, пожаловались на череду невезений.