Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическийRT на русском 10:29

Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне поднялся до отметки 708 см, превысив на 8 см показатель критического уровня. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Единой дежурной диспетчерской службы Тулуна.
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Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критические отметки

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Уровень воды в реке Ия у Тулуна превысил критическую отметку в 7 метров

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Московский Комсомолец10:42

Уровень воды в реке в Тулуне превысил критический

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