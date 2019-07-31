Утром 31 июля зафиксировано снижение уровня воды в реке Ия, который за последние сутки превысил 1125 сантиметров. По состоянию на 6 часов утра он снизился на 6 сантиметров. Однако этот уровень по-прежнему превышает критический более чем на четыре метра.

Уровень воды в реке Ия в Тулуне начал падать

Здоровье Минздрав предлагает премировать врачей за раннюю диагностику рака Один миллиард двести миллионов рублей заложены в бюджете на следующий 2020 год на премии врачам за раннюю диагностику рака.

Политика Две трети россиян назвали ВМФ России сильнейшим флотом Две трети россиян (67%) считают Военно-морской флот (ВМФ) России сильнейшим среди флотов ведущих морских держав, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

Общество Режим ЧС введен в Комсомольске-на-Амуре в связи с ожидаемым паводком Власти Комсомольска-на-Амуре ввели на территории города режим ЧС и начали готовиться к встрече гребня паводка, сообщает горадминистрация.

Общество В министерстве уточнили причины массовой гибели пчел в России По причинам гибели пчел Минсельхоз считает, что массовая гибель была вызвана применением новых инсектицидов, опасных для пчелиных семей, и, возможно, нарушения инструкций по обращению с инсектицидами.

Экономика Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.

Общество Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд Жена премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума принцесса Хайя обратилась с иском в лондонский суд.

Политика Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.

Политика Убийство российских журналистов в ЦАР отвечало планам Ходорковского Российские журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко ровно год назад погибли в Центральноафриканской Республике.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Армия и оружие Болгария ратифицировала договор о покупке F-16 Block 70 у США Несмотря на вето президента Болгарии Румена Радеева, сегодня, 30 июля, в стране вступили в силу законы о ратификации договоров о покупке многоцелевых истребителей F-16 Block 70 у США, а также о приобретении необходимого оборудования для них и актуализации государственного бюджета в связи с данной сделкой.

Технологии AppFlyer запускает пост-атрибуционную защиту от мобильного фрода AppsFlyer — первая компания, которая заполняет этот пробел в защите с помощью технологии пост-атрибуции.

Путешествия Десятки россиян погибли в Анталье с начала года С начала года в Анталье зарегистрировано несколько десятков смертей российских граждан.

Происшествия Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.

Экономика OMV в I полугодии профинансировала «Северный поток-2» на 88 млн евро На финансирование строительства газопровода "Северный поток-2" во втором квартале нынешнего года австрийская нефтегазовая компания OMV направила 44 млн евро.

Экономика Работающим пенсионерам в Чувашии добавили к пенсии 154 рубля В Чувашии пенсии пересчитали 85 тыс. работающим пенсионерам. С августа, по данным ведомства, средний размер прибавки составит 154 рубля.

Экономика В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.

Энергетика Путин подписал закон, направленный на стабилизацию цен на бензин Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает корректировку задним числом, с 1 июля 2019 года, параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ.

Экономика «Нафтогаз» потребовал от России $5,2 млрд из-за потери активов в Крыму Компания «Нафтогаз Украины» подала в суд в Гааге иск о компенсации убытков за потери активов в Крыму.

Шоу-бизнес Опубликовано фото поцелуя Леди Гаги с новым бойфрендом Американская певица Леди Гага «засветилась» перед папарацци целующейся предположительно со своим новым бойфрендом.

Политика Трамп обещал разобраться с отравлением Навального Дональд Трамп обещал разобраться с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.