Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне начал падатьМосковский Комсомолец 01:12

Утром 31 июля зафиксировано снижение уровня воды в реке Ия, который за последние сутки превысил 1125 сантиметров. По состоянию на 6 часов утра он снизился на 6 сантиметров. Однако этот уровень по-прежнему превышает критический более чем на четыре метра.
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Уровень воды в реке Ия в Тулуне начал снижаться

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Интерфаксвчера в 19:37

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Уровень реки Ия в Тулуне начал снижаться

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