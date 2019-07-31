Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне начал падатьМосковский Комсомолец 01:12
Утром 31 июля зафиксировано снижение уровня воды в реке Ия, который за последние сутки превысил 1125 сантиметров. По состоянию на 6 часов утра он снизился на 6 сантиметров. Однако этот уровень по-прежнему превышает критический более чем на четыре метра.
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Здоровье
Минздрав предлагает премировать врачей за раннюю диагностику рака
Один миллиард двести миллионов рублей заложены в бюджете на следующий 2020 год на премии врачам за раннюю диагностику рака.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Две трети россиян назвали ВМФ России сильнейшим флотом
Две трети россиян (67%) считают Военно-морской флот (ВМФ) России сильнейшим среди флотов ведущих морских держав, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:40
Общество
Режим ЧС введен в Комсомольске-на-Амуре в связи с ожидаемым паводком
Власти Комсомольска-на-Амуре ввели на территории города режим ЧС и начали готовиться к встрече гребня паводка, сообщает горадминистрация.
Обновлено в 04:48
Общество
Леонардо ди Каприо забил тревогу из-за сибирских пожаров
Обновлено в 04:35
Общество
В министерстве уточнили причины массовой гибели пчел в России
По причинам гибели пчел Минсельхоз считает, что массовая гибель была вызвана применением новых инсектицидов, опасных для пчелиных семей, и, возможно, нарушения инструкций по обращению с инсектицидами.
Обновлено вчера в 11:51
Экономика
Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд
Жена премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума принцесса Хайя обратилась с иском в лондонский суд.
Обновлено вчера в 16:46
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Общество
Названы сроки возвращения тепла в Москву
Обновлено вчера в 21:34
Политика
Убийство российских журналистов в ЦАР отвечало планам Ходорковского
Российские журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко ровно год назад погибли в Центральноафриканской Республике.
Обновлено вчера в 11:01
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Армия и оружие
Болгария ратифицировала договор о покупке F-16 Block 70 у США
Несмотря на вето президента Болгарии Румена Радеева, сегодня, 30 июля, в стране вступили в силу законы о ратификации договоров о покупке многоцелевых истребителей F-16 Block 70 у США, а также о приобретении необходимого оборудования для них и актуализации государственного бюджета в связи с данной сделкой.
Обновлено вчера в 11:17
Технологии
AppFlyer запускает пост-атрибуционную защиту от мобильного фрода
AppsFlyer — первая компания, которая заполняет этот пробел в защите с помощью технологии пост-атрибуции.
Обновлено в 03:05
Политика
Bloomberg констатировал поражение США в «битве за Арктику»
Обновлено вчера в 13:40
Путешествия
Десятки россиян погибли в Анталье с начала года
С начала года в Анталье зарегистрировано несколько десятков смертей российских граждан.
Обновлено вчера в 04:38
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
Совбез Турции заявил о решимости создать зону безопасности в Сирии
Турция решительно настроена создать зону безопасности вдоль своих границ на севере Сирии.
Обновлено вчера в 15:23
Экономика
OMV в I полугодии профинансировала «Северный поток-2» на 88 млн евро
На финансирование строительства газопровода "Северный поток-2" во втором квартале нынешнего года австрийская нефтегазовая компания OMV направила 44 млн евро.
Обновлено в 02:18
Экономика
Работающим пенсионерам в Чувашии добавили к пенсии 154 рубля
В Чувашии пенсии пересчитали 85 тыс. работающим пенсионерам. С августа, по данным ведомства, средний размер прибавки составит 154 рубля.
Обновлено в 03:02
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено вчера в 01:24
Наука
Палеонтологи нашли в Канаде новые останки доисторического «ктулху»
Ученые-палеонтологи нашли в Канаде новые останки доисторического хищника.
Обновлено в 04:39
Энергетика
Путин подписал закон, направленный на стабилизацию цен на бензин
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает корректировку задним числом, с 1 июля 2019 года, параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ.
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия
В Уфе школьник потребовал пять млн рублей, угрожая взорвать гранату
В Уфе школьник потребовал пять миллионов рублей, угрожая подорвать гранату.
Обновлено в 03:26
Экономика
«Нафтогаз» потребовал от России $5,2 млрд из-за потери активов в Крыму
Компания «Нафтогаз Украины» подала в суд в Гааге иск о компенсации убытков за потери активов в Крыму.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
Опубликовано фото поцелуя Леди Гаги с новым бойфрендом
Американская певица Леди Гага «засветилась» перед папарацци целующейся предположительно со своим новым бойфрендом.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Трамп обещал разобраться с отравлением Навального
Дональд Трамп обещал разобраться с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.
Обновлено в 03:17
Космос
Орбитальный телескоп НАСА открыл три экзопланеты
Орбитальная обсерватория TESS открыла сразу три экзопланеты, наблюдая за звездой в созвездии Золотой Рыбы. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено 29 июля в 14:27