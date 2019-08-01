Общество

Уровень воды в реке Ия опустился ниже 10 метровТвой Иркутск 01 августа в 10:17

По состоянию на 22:00 1 августа, уровень воды в реке Ия опустился до 981 сантиметра, сообщили в администрации Тулуна. Критической отметкой является уровень в 700 сантиметров.
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Уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился ниже критической отметки

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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 09:47, Ашберн
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