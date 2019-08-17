Общество
Уровень воды в реках Сочи поднялся до опасных отметокГазета.Ru вчера в 12:35
В Сочи уровень воды в четырех реках после ливня достиг опасных отметок. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Как отмечается, речь идет о таких реках, как Западный Дагомыс, Херота, Псоу и Хоста.
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Из-за ливня уровень воды в четырех реках Сочи поднялся до опасных отметок
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