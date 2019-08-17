Общество
Уровень воды в реках Сочи поднялся до опасных отметокГазета.Ru 12:35
В Сочи уровень воды в четырех реках после ливня достиг опасных отметок. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Как отмечается, речь идет о таких реках, как Западный Дагомыс, Херота, Псоу и Хоста.
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Здоровье
Матери тяжелобольных детей просят у Путина помощи с лекарствами
Более 80 женщин из разных регионов России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь их детям с разрешением ситуации по некоторым запрещенным в стране лекарствам, которые им жизненно необходимы.
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Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров забыл в аэропорту Барселоны чемодан с вещами жены
Известный телеведущий дончанин Дмитрий Дибров забыл в аэропорту Барселоны чемодан с вещами жены. Об инциденте рассказала Полина Диброва.
Обновлено в 11:31
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено в 14:26
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено в 12:15
Политика
Президент Сербии пригласил Шойгу в Белград
Сербский президент Александар Вучич передал министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу приглашение посетить Белград.
Обновлено в 20:40
Баскетбол
Предварительный состав сборной США на ЧМ-2019 сократился до 13 человек
После нескольких кадровых потерь команда Поповича вылетела в Австралию в составе тринадцати человек.
Обновлено в 16:41
Политика
Порошенко назвал главные страхи России
Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия боится единства и решительности страны.
Обновлено в 20:16
Космос
США отказались поставлять России комплектующие для телескопа «Спектр-М»
Британская компания, которую приобрели американцы, отказалась поставляться углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории «Спектр-М», рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.
Обновлено в 20:49
Политика
В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17
Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Обновлено в 13:04
Здоровье
Минздрав предложил проверять работников на употребление алкоголя
Ведомство предложило ъ тестировать сотрудников на употребление алкоголя.
Обновлено в 21:41
Кино
Майкл Шин сыграет в фильме «Кто хочет стать миллионером»
Британский актер Майкл Шин сыграет в фильме "Кто хочет стать миллионером", основанном на скандальном выпуске английской версии программы, сообщает metro.co.uk.
Обновлено в 06:56
Происшествия
В Дагестане при падении автомобиля в обрыв погиб ребенок
Обновлено в 20:35
Армия и оружие
The National Interest рассказал о перспективах ВМФ России
Военно-морской флот (ВМФ) России стремительно превращается во флот небольших, но обладающих сильной мощью кораблей.
Обновлено в 21:03
Технологии
YouTube Originals станет доступен всем — бесплатно
Начиная с 24 сентября, контент YouTube Originals можно будет смотреть бесплатно.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Политика
Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря.
Обновлено в 11:26
Здоровье
Медики назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Британские диетологи назвали лучший продукт для людей с высоким кровяным давлением.
Обновлено в 14:15
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Происшествия
При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек
В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.
Обновлено в 21:43
Транспорт
Сергей Цивилев дал старт мотопробегу Кемерово – Новокузнецк
17 августа губернатор Кузбасса Серей Цивилев объявил об открытии участка автодороги Ленинск-Кузнецкий – Кемерово.
Обновлено в 02:07
Транспорт
Движение на участке Транскавказской магистрали перекрыли из-за селя
Движение на Транскавказской магистрали, соединяющей Россию и Южную Осетию, уже закрывали из-за схода селя в июне текущего года.
Обновлено в 13:33
Авто
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 22:45
Футбол
«Аякс» победил «Венло» в чемпионате Голландии
В матче 3-го тура чемпионата Голландии "Аякс" победил "Венло" со счетом 4:1.
Обновлено в 14:56
Политика
У памятников в центре Москвы проходят одиночные пикеты
В Москве проходят одиночные пикеты с требованием допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Названа причина нападения Макгрегора на пожилого мужчину в баре
На опубликованном TMZ видео Макгрегор о чем-то говорил с мужчиной в баре, а затем наносит ему удар кулаком по голове.
Обновлено в 16:53
Транспорт
Южный участок красной ветки метро закроют 18 августа
Обновлено в 04:00
Здоровье
Генетик назвал причины роста числа людей с синдромом Дауна
Рост числа людей с синдромом Дауна объясняется тенденцией поздних родов, а также отказом родителей прерывать беременность после сообщения о наличии лишней хромосомы у плода, считает старший научный сотрудник научно-консультативного отдела ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени Академика Н. П. Бочкова", врач-генетик высшей категории Наталья Семенова.
Обновлено вчера в 07:40
Театры
Выходит в свет сентябрьский «Театрал»
Журнал продается в театрах столицы и газетных киосках.
Обновлено в 15:23
Шоу-бизнес
Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
Обновлено в 08:24