Общество

Уровень воды в реках Сочи поднялся до опасных отметокГазета.Ru 12:35

В Сочи уровень воды в четырех реках после ливня достиг опасных отметок. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Как отмечается, речь идет о таких реках, как Западный Дагомыс, Херота, Псоу и Хоста.
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