Общество
Уровень воды в реках Сочи поднялся до опасных отметокГазета.Ru 12:35
В Сочи уровень воды в четырех реках после ливня достиг опасных отметок. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Как отмечается, речь идет о таких реках, как Западный Дагомыс, Херота, Псоу и Хоста.
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Футбол
Леонарду Жардим: «После двух-трех поражений может начаться негативный цикл»
После двух-трех поражений может начаться негативный цикл.
Обновлено в 17:55
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено 15 августа в 12:20
Политика
Глава Еврокомиссии прервал отпуск из-за срочной операции
Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, находившийся на отдыхе в Австрии, срочно прервал свой отпуск.
Обновлено в 11:35
Экономика
Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Грузии
Американское рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Грузии на уровне «BB» («Уровень кредитоспособности ниже достаточного») с прогнозом «стабильный», передает 17 августа телеканал Imedi.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
155-ю годовщину отметит Западный военный округ
В Санкт-Петербурге пройдет праздновании 155-й годовщины создания Западного военного округа. Мероприятие состоится 22 августа.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Свидетель по делу «Сети» получил политубежище в Финляндии
Петербуржец Илья Капустин, проходящий свидетелем по делу «Сети» (запрещена в РФ), получил политическое убежище в Финляндии, сообщил проект Rupression.
Обновлено в 17:24
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено в 12:15
Политика
В Малайзии требуют остановить суд по делу MH17
Руководитель неправительственной организации (НПО) "Международное движение за справедливый мир" (JUST) Чандра Музаффар попросил приостановить судебный процесс по делу о крушении пассажирского Boeing МН17 над Донбассом.
Обновлено в 16:29
Политика
Порошенко назвал вещи, которые «пугают» Россию
Россия "боится" единства и решительности Украины, заявил экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 17:55
Экономика
Минстрой введет стандарты для ИЖС в угоду банкам
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил о необходимости стандартизации рынка в сфере индивидуального жилищного строительства.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца, завершено
Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца на митинге 27 июля в Москве, завершено.
Обновлено в 16:00
Общество
Росстат: как изменился рацион россиян за последние 40 лет
В тематическом отчете Росстата говорится, что за последние сорок лет россияне стали есть вдвое меньше картофеля, во столько же раз увеличив потребление фруктов и ягод.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия
Пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание
Женщина сделала ему замечания, после чего он последовал за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета.
Обновлено в 18:45
Космос
США отказались поставлять углеволокно для российского телескопа «Спектр-М»
Британская компания отказалась от поставки в Россию углеволокна для астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") после того, как фирму приобрел американский владелец, однако проект спас японский поставщик, сообщила РИА Новости заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.
Обновлено в 20:01
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Футбол
«Зенит» сыграл с «Ахматом» вничью дома в большинстве
Обновлено в 14:17
Политика
Крымские татары перечислили успехи в составе России
На состоявшемся в Симферополе крымскотатарском форуме принято обращение, в котором перечислены положительные изменения, произошедшие в жизни крымских татар за пять лет с момента возвращения полуострова в состав РФ.
Обновлено в 09:49
Наука
Мутантные черви оказались восприимчивыми к опиоидам
Исследователи из Флориды изучили поведение мутантных ГМ-червей и заявили, что они являются очень восприимчивыми к опиоидам.
Обновлено в 12:13
Единоборства
Российская команда победила в «Танковом биатлоне»
Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
Позиции российских военных в Сирии атакованы израильскими ракетами
Обозреватели военного интернет-ресурса Avia.pro заявили о том, что выпущенные со стороны Израиля ракеты являются попыткой рассорить Россию с Ираном и «Хезболой».
Обновлено вчера в 09:33
Кино
Майкл Шин сыграет в фильме «Кто хочет стать миллионером»
Британский актер Майкл Шин сыграет в фильме "Кто хочет стать миллионером", основанном на скандальном выпуске английской версии программы, сообщает metro.co.uk.
Обновлено в 06:56
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может запретить поставки древесины в Китай.
Обновлено вчера в 07:57
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Политика
Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса
Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено 15 августа в 15:39
Гаджеты
Опубликованы CAD-рендеры нового смартфона Xiaomi, это может быть Mi 9S
Ну а самым ожидаемым флагманом Xiaomi является Mi 9S. Схожесть рендеров с реальным Mi 9 только подтверждает это предположение.
Обновлено в 01:53
Кино
Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс
Умер британский аниматор, режиссер кино и мульпликации Ричард Уильямс. Он известен как «отец» кролика Роджера.
Обновлено в 11:36
Политика
Министр финансов Аргентины подал в отставку
Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 18:26
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Наука
Впервые показана структура, объединяющая частицу и античастицу
Обновлено в 01:35