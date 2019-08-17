Общество

Уровень воды в реках Сочи поднялся до опасных отметокГазета.Ru 12:35

В Сочи уровень воды в четырех реках после ливня достиг опасных отметок. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Как отмечается, речь идет о таких реках, как Западный Дагомыс, Херота, Псоу и Хоста.
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Уровень воды четырех рек в Сочи достиг опасных отметок

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Последствия залпового ливня в Сочи

RT на русском14:12

В Сочи после ливней реки поднялись до опасных отметок

Интерфакс10:02

Уровень воды в четырех реках в Сочи поднялся до опасных отметок

РИА Новости12:30

В Сочи после ливней реки поднялись до опасных отметок, а некоторые дороги подтопило

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Из-за ливня уровень воды в четырех реках Сочи поднялся до опасных отметок

Кубанские новости10:06

Уровень воды в четырех реках Сочи поднялся до опасных отметок после ливня

ТАСС09:58
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Леонарду Жардим: «После двух-трех поражений может начаться негативный цикл»

После двух-трех поражений может начаться негативный цикл.
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Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено 15 августа в 12:20
Политика

Глава Еврокомиссии прервал отпуск из-за срочной операции

Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, находившийся на отдыхе в Австрии, срочно прервал свой отпуск.
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Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Грузии

Американское рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Грузии на уровне «BB» («Уровень кредитоспособности ниже достаточного») с прогнозом «стабильный», передает 17 августа телеканал Imedi.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие

155-ю годовщину отметит Западный военный округ

В Санкт-Петербурге пройдет праздновании 155-й годовщины создания Западного военного округа. Мероприятие состоится 22 августа.
Обновлено в 03:38
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Свидетель по делу «Сети» получил политубежище в Финляндии

Петербуржец Илья Капустин, проходящий свидетелем по делу «Сети» (запрещена в РФ), получил политическое убежище в Финляндии, сообщил проект Rupression.
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В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца

29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено в 12:15
Политика

В Малайзии требуют остановить суд по делу MH17

Руководитель неправительственной организации (НПО) "Международное движение за справедливый мир" (JUST) Чандра Музаффар попросил приостановить судебный процесс по делу о крушении пассажирского Boeing МН17 над Донбассом.
Обновлено в 16:29
Политика

Порошенко назвал вещи, которые «пугают» Россию

Россия "боится" единства и решительности Украины, заявил экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 17:55
Экономика

Минстрой введет стандарты для ИЖС в угоду банкам

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил о необходимости стандартизации рынка в сфере индивидуального жилищного строительства.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца, завершено

Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца на митинге 27 июля в Москве, завершено.
Обновлено в 16:00
Общество

Росстат: как изменился рацион россиян за последние 40 лет

В тематическом отчете Росстата говорится, что за последние сорок лет россияне стали есть вдвое меньше картофеля, во столько же раз увеличив потребление фруктов и ягод.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия

Пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание

Женщина сделала ему замечания, после чего он последовал за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета.
Обновлено в 18:45
Космос

США отказались поставлять углеволокно для российского телескопа «Спектр-М»

Британская компания отказалась от поставки в Россию углеволокна для астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") после того, как фирму приобрел американский владелец, однако проект спас японский поставщик, сообщила РИА Новости заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.
Обновлено в 20:01
Кино

Умер голливудский актер Питер Фонда

Обновлено вчера в 20:41
Футбол

«Зенит» сыграл с «Ахматом» вничью дома в большинстве

Обновлено в 14:17
Политика

Крымские татары перечислили успехи в составе России

На состоявшемся в Симферополе крымскотатарском форуме принято обращение, в котором перечислены положительные изменения, произошедшие в жизни крымских татар за пять лет с момента возвращения полуострова в состав РФ.
Обновлено в 09:49
Наука

Мутантные черви оказались восприимчивыми к опиоидам

Исследователи из Флориды изучили поведение мутантных ГМ-червей и заявили, что они являются очень восприимчивыми к опиоидам.
Обновлено в 12:13
Единоборства

Российская команда победила в «Танковом биатлоне»

Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.
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Кино

Новый фильм «Мастер и Маргарита» станет одним из самых дорогих в РФ

Обновлено в 01:37
Армия и оружие

Позиции российских военных в Сирии атакованы израильскими ракетами

Обозреватели военного интернет-ресурса Avia.pro заявили о том, что выпущенные со стороны Израиля ракеты являются попыткой рассорить Россию с Ираном и «Хезболой».
Обновлено вчера в 09:33
Кино

Майкл Шин сыграет в фильме «Кто хочет стать миллионером»

Британский актер Майкл Шин сыграет в фильме "Кто хочет стать миллионером", основанном на скандальном выпуске английской версии программы, сообщает metro.co.uk.
Обновлено в 06:56
Политика

Россия может запретить экспорт леса в Китай

Россия может запретить поставки древесины в Китай.
Обновлено вчера в 07:57
Происшествия

Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП

Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Политика

Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса

Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено 15 августа в 15:39
Гаджеты

Опубликованы CAD-рендеры нового смартфона Xiaomi, это может быть Mi 9S

Ну а самым ожидаемым флагманом Xiaomi является Mi 9S. Схожесть рендеров с реальным Mi 9 только подтверждает это предположение.
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Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс

Умер британский аниматор, режиссер кино и мульпликации Ричард Уильямс. Он известен как «отец» кролика Роджера.
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Министр финансов Аргентины подал в отставку

Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.
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Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Наука

Впервые показана структура, объединяющая частицу и античастицу

Обновлено в 01:35
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