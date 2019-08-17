Общество
Уровень воды в реках Сочи поднялся до опасных отметокГазета.Ru 12:35
В Сочи уровень воды в четырех реках после ливня достиг опасных отметок. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Как отмечается, речь идет о таких реках, как Западный Дагомыс, Херота, Псоу и Хоста.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:07, Ашберн
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Политика
Зеленский взялся спорить с историей
Жители Донбасса пятый год поражены в правах и свободах: сначала у них попытались отнять право на выбор будущего, языковой и культурной идентичности.
Обновлено в 01:00
Футбол
«Зенит» в большинстве не смог обыграть «Ахмат»
Петербургский "Зенит" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в матче шестого тура чемпионата России.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Автоспорт
В «Ред Булл» объяснили, почему вместо Квята повысили Албона
Обновлено в 12:42
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми резко возросло
В Перми в результате ДТП с автобусом резко возросло число пострадавших.
Обновлено в 12:02
Футбол
Манчестер Сити — Тоттенхэм 2:2 (2-й тайм)
Обновлено в 11:46
Гаджеты
Новый смартфон Xiaomi Redmi показали на сайте регулятора
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Одессе 8 человек погибли при пожаре в гостинице
Обновлено в 02:15
Общество
В Сочи объявили экстренное предупреждение по непогоде на все выходные
Ливни, град и смерчи над морем ожидаются в Сочи с 16 по 19 августа С 18 часов 16 августа и до конца 19 августа, по данным метеорологов, на территории города местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами и градом.
Обновлено вчера в 11:49
Общество
Археологи нашли в Крыму пустой саркофаг
Археологи обнаружили в Керчи саркофаг, вырезанный в цельном куске камня.
Обновлено в 11:20
Авто
Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой
Рейтинг легендарных внедорожников с доступной ценой был составлен журналистами «Car.ru», которые на первое место определили Toyota Land Cruiser 70.
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Ульяновской области после отравлений проверят все масло в магазинах
Власти Ульяновской области начали проверку после того, как двое жителей региона погибли, отравившись подсолнечным маслом, изготовленным предположительно из семечек, обработанных крысиным ядом.
Обновлено вчера в 12:52
Здоровье
Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца
Обновлено в 11:41
Единоборства
Российская команда победила в «Танковом биатлоне»
Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.
Обновлено в 12:58
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы
Обновлено в 06:44
Общество
В Москве на следующей неделе ожидается до 30℃ тепла
Обновлено в 13:23
Авто
Toyota рассказала о новом кроссовере Wildlander на базе RAV4
Компания Toyota готовится представить новый кроссовер Wildlander, построенный на базе RAV4 последнего поколения.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
В Саратове ребенок попал в больницу после наезда детского паровозика
Обновлено вчера в 13:47
Игры
Fallout 76 – Экспедиция в Убежище 94 готовится к отправке
В Убежища 94 пользователей ждет немало опасностей, поэтому желательно предварительно собрать группу из четырех хорошо вооруженных покорителей пустоши 50+ уровня.
Обновлено в 12:10
Здоровье
Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей
Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено вчера в 18:39
Общество
Минздрав предложил меры для борьбы с курением на работе
Министерство здравоохранения предложило работодателям штрафовать сотрудников за курение на работе.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Большинство пассажиров экстренно севшего А321 передумали лететь в Крым
Свыше 150 из 226 пассажиров аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний" передумали лететь в Симферополь, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб Подмосковья.
Обновлено вчера в 03:03
Футбол
Гол Соболева помог «Крыльям Советов» обыграть «Урал» в матче РПЛ
В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский «Урал» проиграл самарским «Крыльям Советов» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена».
Обновлено в 08:56
Политика
У Зеленского оправдались за принудиловку для бюджетников
В Офисе Президента Украины Владимира Зеленского заявили, что участие бюджетников в мероприятиях в честь празднования Дня Независимости в Киеве является добровольным, несмотря на изданный приказ.
Обновлено в 13:58
Кино
Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс
Умер британский аниматор, режиссер кино и мульпликации Ричард Уильямс. Он известен как «отец» кролика Роджера.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Футбол
«Реал» в меньшинстве обыграл «Сельту», Модрич получил красную карточку
"Реал" в матче 1-го тура чемпионата Испании в гостях обыграл "Сельту" со счетом 3:1. Голы забили Карим Бензема, Тони Кроос и Лукас Васкес.
Обновлено в 12:55