Общество

Уровень воды в иркутском Тулуне снизился почти до 13 метровКоммерсантъ 19:58

Уровень воды в пострадавшем от паводка городе Тулун Иркутской области за последние два часа понизился на 21 см, сообщается на сайте администрация города.
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