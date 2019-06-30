Общество
Уровень воды в иркутском Тулуне снизился почти до 13 метровКоммерсантъ 19:58
Уровень воды в пострадавшем от паводка городе Тулун Иркутской области за последние два часа понизился на 21 см, сообщается на сайте администрация города.
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