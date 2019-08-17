Общество
Уровень воды в четырех реках в Сочи поднялся до опасных отметокРИА Новости 12:30
Спасатели откачивают воду с затопленных после ливня улиц в Сочи, опасно поднялась вода в четырех реках, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В субботу с утра в центре Сочи пошел залповый ливень, который продолжился в Адлерском районе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 12:40, Ашберн
Политика
Украине пообещали добровольный возврат Крыма Россией
"Наиболее приемлемый" вариант озвучил один из лидеров запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафа Джемилев.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Дагестане при падении машины с обрыва погиб подросток
Автомобиль УАЗ упал с обрыва, погиб подросток примерно 11-и лет.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес
Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
Обновлено в 08:24
Общество
В Катаре начали красить дороги в голубой цвет для борьбы с жарой
Дороги в Дохе стали красить в голубой цвет, чтобы охладить их, передает в субботу, 17 августа, «РИА Новости» со ссылкой на местное издание Ar Raya.
Обновлено в 08:35
Происшествия
В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области нашли яд
Яд найден в крови жителей Ульяновской области, которые отравились подсолнечным маслом.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
На Сочи обрушился сильный ливень
Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Общество
Еще в двух районах Приморья ввели режим ЧС
Согласно представленной информации, речь идет о Лесозаводском городском округе и Октябрьском районе.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Клиент убил официанта за долгое приготовление сэндвича
Во Франции посетитель ресторана застрелил официанта из-за того, что ему слишком долго пришлось ждать свой заказ.
Обновлено в 07:23
Кино
Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс
Умер британский аниматор, режиссер кино и мульпликации Ричард Уильямс. Он известен как «отец» кролика Роджера.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Футбол
РЖД не снизит финансирование «Локомотива»
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил о том, что руководство РЖД не будет снижать финансирование клуба.
Обновлено в 09:42
Политика
Митинг КПРФ за честные выборы проходит на проспекте Сахарова в Москве
Согласованный митинг партии КПРФ начался в субботу на проспекте Академика Сахарова в Москве.
Обновлено в 06:08
Общество
Москвичей на следующей неделе ожидает жара до +29 °С
Обновлено в 12:06
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Авто
Компактные автомобильные номера разрешили в России
До официального вступления нового стандарта, владельцам японских машин и мотоциклистам в России разрешили использовать компактные номера нового формата, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на информацию МВД.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ
Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
МАК расшифровал записи черных ящиков аварийного А321
Обновлено в 04:58
Футбол
Гол Соболева помог «Крыльям Советов» обыграть «Урал» в матче РПЛ
В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский «Урал» проиграл самарским «Крыльям Советов» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена».
Обновлено в 08:56
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Музыка
Память Муслима Магомаева почтут в Баку 17 августа
В субботу, 17 августа, в Аллее почетного захоронения в Баку состоится мероприятие, посвященное 77-летию со дня рождения легендарного исполнителя и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева.
Обновлено вчера в 06:52
Теннис
Кузнецова обыграла Барти и вышла в финал турнира в Цинциннати
Обновлено в 12:19
Единоборства
Россия установила новый рекорд скорости на «Танковом биатлоне»
Российская сборная во время финального заезда на «Танковом биатлоне» установила новый рекорд скорости среди участников конкурса.
Обновлено в 11:08
Футбол
«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» на выезде
Завершились пять матчей второго тура английской премьер-лиги. Ливерпуль в гостях обыграл Саутгемптон 2:1.
Обновлено в 12:00
Игры
«Инди месяца»: вы выбрали лучшую игру, мы назвали владельца монитора
Любой, кто хоть раз заглянул на страницы наших спецпроектов «Инди-битва» или «Инди месяца», никогда не будет считать, что на пространстве СНГ делается мало игр, не появляются интересные идеи или не хватает независимых разработчиков.
Обновлено в 11:26
Здоровье
Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца
Обновлено в 11:41
Политика
Глава Еврокомиссии прервал отпуск из-за срочной операции
Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, находившийся на отдыхе в Австрии, срочно прервал свой отпуск.
Обновлено в 11:35